​И грозная стихия, и золотой ресурс

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Досжан Нургалиев

Бассейновыми инспекциями комитета совместно с территориальными органами ЧС и акиматами обследовано 59 гидротехнических сооружений в регионах страны. Работа в этом направлении продолжается. Собственникам гидротехнических сооружений направлены письма о необходимости обеспечения мер по безопасному пропуску паводковых вод.

– На всех водохозяйственных объектах республиканской собственности проведены мероприя­тия по опробованию и ревизии подъем­ных механизмов и элект­ромеханических устройств, а с 10 февраля организовано круглосуточное дежурство и обеспечена устойчивая связь со всеми гидроузлами регионов, – сообщил на пресс-конференции председатель Комитета по водным ресурсам МСХ РК Ислам Абишев.

На случай чрезвычайной ситуа­ции, связанной с паводковыми явлениями, в РГП «Казводхоз» создан запас инертных материалов и ГСМ, а также подготовлена специальная техника. Для бесперебойной работы водохозяйственных объек­тов подготовлены автономные дизельные электростанции. В целом на настоящий момент обстановка на водохранилищах рес­публики остается стабильной, и ситуация в этой сфере находится под контролем.

В Казахстане насчитывается 1 665 гидротехнических сооружений (ГТС). Из них в республиканской собственности находятся 464, в коммунальной – 929 и в частной – 212. На них ежегодно накапливается порядка 95 млрд кубометров воды, используемой для генерации электроэнергии, обеспечения потребностей промышленного и аграрного производства, а также коммунальной сферы.

К тому же накопление воды осуществляется с учетом обеспечения экологического благополучия регионов. Например, на Бухтарминском водохранилище можно было бы держать стабильный с точки зрения паводковой безопасности уровень воды.

– Чистая пресная вода в наших условиях – это драгоценный ресурс, который в летний период интенсивного потребления превращается буквально в золото, – говорит Ислам Абишев.

В настоящее время в Бухтарме сосредоточено около 41 млрд кубов воды. С учетом предстоящего весеннего притока талой влаги общий объем будет доведен до необходимых 49 млрд кубометров. Часть этой воды пойдет на орошение 175–180 тыс. гектаров речных пойм и лугов Прииртышья. Ежегодно в первой декаде мая на эти цели расходуется порядка 6 млрд кубометров бухтарминской воды. В целом здесь имеется существенный резерв на случай чрезвычайной паводковой ситуации, когда сверхплановый приток воды может перелиться за край.

А вот в Шардаринском водохранилище и Коксарайском контррегуляторе стока Сырдарьи в этом плане возможностей куда меньше. Здесь накоплено 4 млрд 450 млн кубометров воды, и запас на случай большой воды составляет не более 1 млрд кубометров. И если весной в течение 10 дней перманентный приток паводковых вод дойдет до 3 тыс. кубов в сутки, то ситуация может осложниться, ­поскольку предельный суточный объем сброса воды составляет 2 тыс. кубометров. То есть каждый день водохранилища будут набирать до тысячи кубометров и быстро достигать критического уровня, когда вода может перелиться через край, как в чаше.

– Но это только в том случае, если за 10 дней прибудет столько воды, – подчеркнул Ислам Абишев.

Летом южный регион страны остро нуждается в водных ресурсах. Только на рисовые поля и другие сельхозугодья необходимо 6,8 млрд кубометров воды. И это не считая естественного испарения накопленной влаги в результате зеркального эффекта водоемов.

Но как выходили из положения раньше, когда Коксарая не было? Дело в том, что в прежние десятилетия в летний период минимальный объем стока воды по руслу Сырдарьи составлял примерно 150–160 кубометров в секунду. Сегодня в летний сезон приток воды на Сырдарье почти нулевой.

Поэтому специалистам приходится лавировать между двумя острыми углами – паводковой ­безопасностью и летним авральным сезоном, отмечает глава комитета.

Ислам Абишев также рассказал о водообеспечении Южно-Казахстанской области питьевой водой. В текущем году подписан меморандум между Комитетом по водным ресурсам министерства и немецкой фирмой WIND POWER GmbH. Документом предус­мотрено объединение усилий для обеспечения населения ЮКО качественной питьевой водой и энергетическими ресурсами. Кроме проектов водообес­печения предполагается также строительство малых ГЭС, а также участие в реконструкции сущест­вующих и сооружении новых водохранилищ.

– Это большое подспорье в во­доснабжении населенных пунктов Казыгуртского, Сарыагашского, Мактааральского, Шардаринского районов и Шымкента, – подчеркнул Ислам Абишев. 

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