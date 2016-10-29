​...И к гадалке не ходи

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Айгуль КОЛУМБЕТОВА

Гадать, ворожить, снимать порчу и лечить от всех болезней сегодня стало модно и выгодно. Этот промысел нарастил масштабы. В Казахстане так называемых «помогающих людей» становится все больше и больше. Также не уменьшается и число тех, кто пользуется их услугами.

Простые, казалось бы, истины: заболел – сходи к доктору – лечись. Денег нет – ищи работу. Жизнь не ладится – присмотрись к себе самому. Хочешь любви – полюби сам. Но так заманчивы объявления в местных СМИ, которые пестрят предложениями о нетрадиционных методах астрологии и магии, которые позволяют по щелчку пальцев решить любые проблемы. Страдальцу готовы прийти на помощь всевозможные ведуны, колдуны, маги и гадалки...

Объявление одной такой «помогайки» – потомственной гадалки – я нашла в газете. Решила позвонить якобы с тем, чтобы приворожить любимого мужчину. Представилась Асемой. Сказала, что у меня маленький ребенок и приехать не могу. Мои уговоры совершить обряд по телефону были безрезультатны. Гадалка сказала, что обязательно нужна фотография любимого мужчины, а потому необходимо приехать к ней. Желательно с гонораром.

Если я приеду, она пообещала сделать «диагностику чувств» – посмотреть на картах «расклад на любовь» – без вреда для здоровья, используя белую магию. И только после «диагностики», которая стоит две тысячи тенге, она сделает вывод, сможет ли для меня приворожить любимого мужчину. Сколько будет стоить сам приворот – не сказала, так же как ушла и от ответа на вопрос «Есть ли гарантии, что привяжет любимого навечно?».

Понятно, что мистика притягивает людей вне зависимости от уровня образования и года на дворе. Даже XXI век, самый высокотехнологичный и IT-продвинутый, не избавляет людей, оснащенных гаджетами, от желания заглянуть в будущее, поворожить, приворожить…

И если нет внутренних инстинк­тов самосохранения, если они не срабатывают, то какие аргументы стоит принять во внимание, прежде чем отправиться на прием к гадалке?

– «Квалификация» шарлатана становится ясна уже по первому посещению, – говорит потомственная народная целительница из Украины Аурика. – По тому, что скажет гадалка, назовет ли какие-то важные события из прошлой жизни человека или будет ждать, когда он сам все изложит, станет понятен уровень ее «мас­терства».

Таких «специалистов» стоит обходить десятой дорогой. Психологи также предупреждают, что хождения по ведунам – пустая трата времени и денег. И даже здоровья – психического. Ведь несбывшиеся прогнозы, привороты, обещания исцеления или укрепления здоровья лишь отягощают стресс. Но даже если деньги за пустое гадание можно вернуть, то человека, подсевшего на «пророков», избавить от такой зависимости очень проб­лематично.

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