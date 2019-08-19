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​И клиника может быть пятизвездочной!
Татьяна Евсеева

Республиканский центр развития здравоохранения (РЦРЗ) подвел итоги ежегодного рейтинга научных центров, институтов и медицинских организаций, включая частные медицинские учреждения, оказывающие помощь в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).

В качестве индикаторов для расчета рейтинга отобраны около 50 наиболее значимых показателей в области качества оказываемых медицинских услуг и эффективности использования ресурсов. В методологии ранжирования в нынешнем году повышен максимальный пороговый балл по некоторым показателям: темп роста пролеченных больных стационарозамещающими технологиями, наличие информационных медицинских систем, уровень удовлетворенности пациентов и персонала и т. д. Кроме того, в систему рейтинга добавлен новый профиль – «Центральные районные больницы» (ЦРБ).

Согласно рейтингу, среди ЦРБ по показателям менеджмента «пятизвездочными» были названы 8 (5%) из 163 ЦРБ, а по клиническим показателям – 13 (8%). Четыре звезды по обеим категориям получили 77 районных учреждений (47%), тогда как остальные получили от трех до одной звезды.

Среди 17 НИИ и научных цент­ров вслед за ННКЦ в числе лидеров оказались Национальный центр нейрохирургии – 5 звезд по менеджменту и Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней – 5 звезд по клиническим показателям.

Лидерами по обоим показателям среди 38 родильных домов и перинатальных центров стали Областной перинатальный центр Западно-Казахстанской области и Городской перинатальный центр Жамбылской. Также в числе лучших по клиническим показателям 3 городских и 1 областная организации, а по показателям менеджмента – 1 областная и 4 городских организации родовспоможения.

Лучшими из 224 стационаров для взрослых в обеих категориях стали Центральная клиническая больница Алматы и Кокшетауская городская многопрофильная больница. Всего лишь 2 городских и 3 областных детских стационара из 26 заработали наивысшую оценку по клиническим показателям, а в категорию 5 звезд по показателям менеджмента не вошел ни один из них.

Среди 181 организации первичной помощи 17 городских поликлиник достигли наивысшего результата по менеджменту и 2 – по клиническим показателям. Среди 75 диспансеров лучшими в категории менеджмента стали 5 организаций, и лишь 2 – по клиническим показателям.

В целом по клиническим показателям результаты медицинских организаций в рейтинге оказались лучше показателей менеджмента – 308 (43%) учреж­дений с оценкой «4» и «5» против 277 (38%).

А, по сравнению с прошлым рейтингом, оценка эффективности управления медицинскими организациями показала положительную динамику: за 2017 год высоких показателей (4 и 5 звезд) по категории менеджмента достигли 74 МО (14%) из 538 оцениваемых, а в новом рейтинге за 2018 год из 724 организаций данного уровня достигли 277 МО (38%).

Отмечается, что на показатели менеджмента большое влияние оказывает прохождение процедуры национальной аккредитации, активная работа по внедрению медицинских информационных систем, укрепление и развитие кадровых ресурсов, а также развитие корпоративного управления. Клинические показатели во многом зависят от развития высокотехнологичных медицинских услуг, усовершенствования качества и объема предоставления стационарозамещающей медицинской помощи.

Рейтинг РЦРЗ (с полными результатами можно ознакомиться на его сайте) – это стимул непрерывно повышать качество услуг медицинскими организациями. Он также дает возможность пациентам осознанно выбирать медицинскую организацию.

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