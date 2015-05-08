Свежий выпуск ...И ключи от квартиры Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

В нем приняли участие представители Актюбинского военного гарнизона, ветераны Вооруженных сил, курсанты Военного института Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова, сотрудники ДВД области, представители госорганов, молодежи, общественности города. Собравшиеся с большим вниманием выслушали с большого монитора, установленного на главной сцене, выступление в прямом эфире Главы государства – Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами страны Нурсултана Назарбаева, увидели транс­ляцию военного парада в Астане.

Затем состоялся торжественный митинг, на котором актюбинцев поздравила заместитель акима города Айгуль Арынгазиева. Ряду сотрудников Актюбинского военного гарнизона были вручены почетные грамоты. На праздничном концерте были исполнены военно-патриотические песни.

В этот же день состоялся торжественный прием акима области Архимеда Мухамбетова участников Великой Отечественной и тружеников тыла, ветеранов афганской и других локальных войн, руководителей военно-патриотических общественных объединений. Глава региона поздравил гостей с Днем защитника Отечества и 70-летием Победы в Великой Отечественной войне, вручил девяти ветеранам войны и труда государственные награды – орден «Құрмет», медали «Ерен еңбегі үшін», Почетные грамоты РК, а также памятные подарки. Из рук главы региона получил ключи от квартиры участник Великой Отечественной войны Калиулла Оренгулов.