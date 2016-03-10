​И конечно, вручили цветы

За свою долгую жизнь Данеш-апе пришлось испытать немало трудностей. С особой горечью она вспоминает годы войны. Супруг Ерлан Абильдаев до начала боевых действий работал школьным учителем. По всеобщей мобилизации ушел на фронт, дошел с боями до Берлина. И все это время женщина ждала мужа, переживала за него.

Мужа она дождалась, но счастье длилось недолго. Из-за полученной на фронте травмы здоровье Ерлана ухудшалось. И в скором времени он уже навсегда покинул любимую супругу. Вдове, оставшейся с сыном и двумя дочерьми, приходилось много работать. Но шли годы, молодежь выросла, и сегодня у столетней жительницы большая и дружная семья – ее окружают дети, 24 внука, 50 правнуков и 18 прапра­внуков.

Аким области тепло поздравил Данеш Абильдаеву с весенним праздником. С пожеланиями здоровья и счастья он преподнес ей подарки и, конечно, цветы.