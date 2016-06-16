Статьи И конкурс особенный, и исполнители Валентина ФИРОНОВА

«Жас канату» – 25! На фоне всевозможных музыкальных конкурсов и шоу-проектов «Жас канат» отличается высоким профессионализмом участников. Поистине открытием для казах­станской эстрады стали такие имена, как Ерлан Кокеев, группа «Уркер», Бахыт Шадаева, Курмаш Маханов, Бауыржан Исаев, Сакен Майгазиев, Гаухар Каспакова, Жанна Саттарова, Алтынай Жорабаева, Жанна Орынбасарова, Мадина Садвокасова, Нурлан Албан, Бейбит Корган, Гульнур Оразымбетова, Маржан Арапбаева, группа «Melo’Men», Димаш Кудайбергенов и многие другие.



По мнению известного музыканта Нурлана Абдуллина, мало какие проекты в Казахстане могут похвастаться таким долголетием. Заслуженный деятель республики уверен, что для молодых исполнителей участие в «Жас қанате» сродни службе в армии: «Это важный этап становления, после которого по-настоящему мужаешь, набираешь силу».



Медеу Арынбаев, лауреат первого конкурса, уверен, что «Жас канат» должен оставаться «главным вокальным конкурсом» Казахстана»: «Чтобы лауреаты конкурса были не «однодневками», а успешно выходили на «марафонские дистанции» своего творческого пути длиною в жизнь».



Гости конкурса – его особая гордость – готовы бросить все дела, чтобы присутствовать и принять участие в концертах «Жас каната».



Известная казахстанская певица Жанар Дугалова, например, отложила работу за рубежом: «Это наша история, и те, кто был на сцене «Жас каната», всегда поддерживают конкурс, несмотря на очень плотный график».



Первым сюрпризом «Жас каната-2016», который организаторы готовы раскрыть, является совершенно новый «конкурс одной песни». Что это такое? Оргкомитет конкурса ежегодно отбирает лишь 14 участников из сотен претендентов. И из тех, кто совсем чуть-чуть «не дотянул» до шорт-списка, традиционно выбирается «заявка № 1» на «Жас канат» следующего года.



В нынешнем, юбилейном году организаторы решили провести среди таких претендентов отдельный мини-конкурс «Шаг к мечте». При этом судить конкурс будет специальное жюри, в котором соберутся те, кто совсем недавно прошел тот же путь – от «заявки» к драгоценным «крыльям» «Жас каната». Имена участников и жюри организаторы пока держат в секрете.



Название «Жас канат» в переводе на русский означает «Молодое крыло», и родилось оно в голове создателя и бессменного продюсера конкурса Мурата Иргалиева. В нем – смысл творческого полета молодежи к своим вершинам. За все годы конкурса на суд жюри было представлено 546 песен. Из них 24 произведения исполнялись не единожды. Всего же в среднем в сезон оргкомитет прослушивает около 75–80 заявок на участие в конкурсе, а это за 25 лет 5 774 песни.



