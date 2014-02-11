И «Ла Скала» обласкал

Право на проведение ЭКСПО-1967 канадский Монреаль, можно сказать, получил в дар от Москвы. И вот при каких обстоятельствах. Готовясь отметить 50-летнюю годовщину Октябрьской революции, СССР вырвал себе право на проведение всемирной выставки, одолев Канаду только в пятом раунде голосования. Советским гражданам тут же объявили об этой победе и о намерении партии и правительства провести самую масштабную в мировой истории выставку. Уже вовсю кипела подготовительная работа, когда правивший страной Никита Хрущев из-за возникших финансовых проблем наотрез отказался от этой затеи. И тогда пробил звездный час Монреаля.

К счастью, времени у канадцев было достаточно: на подготовку к ЭКСПО еще оставалось порядка пяти лет. Концепцию выставки самолично разработал спикер сената Марк Друин. Идея заключалась в том, чтобы экспозиция охватила весь спектр деятельности современного человека. В качестве девиза было взято название книги французского летчика и писателя Антуана де Сент-Экзюпери «Планета людей», где в иносказательной форме о земле говорится как о нашем общем доме – без границ и политических барьеров. Обозначенная тема получила широкую поддержку мирового сообщества: о своем намерении участвовать в выставке заявили 62 государства со всех частей света.

Местом расположения экспозиции была выбрана весьма живописная парковая зона. Но ее обустройство оказалось делом весьма трудоемким. Устроителям пришлось искусственно создать несколько островов на реке Святого Лаврентия. Для этого было засыпано около 30 млн. кубометров камня скальных пород и намыто огромное количество песчаного грунта. На подготовленной территории уже сами страны-участницы возводили свои павильоны. При этом наибольшую основательность проявил-таки Советский Союз, потративший на проект около 15 млн. долларов. Здесь разместился самый мощный в ту пору транспортный самолет «Антей», поднимающий до 80 тонн груза, макет крупнейшей в мире Красноярской ГЭС, впервые были продемонстрированы сделанные космическим аппаратом фото­графии поверхности Венеры. Эта экспозиция произвела настоящий фурор и в итоге оказалась самой популярной – ее посетило порядка 12 млн. человек. Выставка очень широко и подробно освещалась в советской прессе и по телевидению – как ни одна другая всемирная выставка ни до, ни после. Вторым по посещаемости был павильон Канады – 11 млн., интерес к американской экспозиции проявило 9 млн. гостей.

Невероятно высокой насыщенностью отличалась и культурно-развлекательная программа. За время проведения выставки здесь побывали с гастролями и балет московского Большого театра, и хор имени Пятницкого, и филармонический оркестр из Амстердама, и классический театр Греции. Обласкал внимаем праздничный Монреаль и «флагман» оперного искусства знаменитый миланский театр «Ла Скала».

Огромный зрительский интерес вызвал и Монреальский международный кинофестиваль, на котором был произведен показ более 30 художественных фильмов. Параллельно проводились и спортивные мероприятия: футбольный турнир, массовые кроссы, соревнования по легкой атлетике.

Успех ярмарки был настолько велик, что в один из дней ее проведения был установлен до сих пор не побитый мировой рекорд посещаемости – 569 тыс. человек!

Выставку одарили вниманием многие известные люди того времени. В их числе – королева Великобритании Елизавета II, президент США Линдон Джонсон, принцесса Грейс Келли, Роберт Кеннеди и Жаклин Кеннеди, президент Пятой Республики Шарль де Голль, Бинг Гросби и Марлен Дитрих.

Организаторов порадовала и экономическая сторона проведенного мероприятия. Независимые экономические исследования показали, что по итогам выставки были не только полностью компенсированы федеральные, провинциальные и муниципальные вложения, но и получен доход от туризма в размере 480 млн. долларов, а это по тем временам была весьма солидная сумма. Ну а Советский Союз, что называется, из рук упустил эту выгоду, и с ней – единственную возможность провести у себя ЭКСПО. Впоследствии ни одна из стран на постсоветском пространстве также не была удостоена этой чести.

Казахстан такое право получил первым!

По материалам зарубежных СМИ подготовил Сергей ОБОЛЕНСКИЙ