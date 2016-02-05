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​...И Лилия расцвела
Асель МУКАНОВА

Основательница собственной Школы стиля, имиджмейкер и дизайнер одежды Галия Медеу @ designer.galiyamedeu вдохновилась идеей «Модного приговора» с уважаемым ею Александром Васильевым, однако подход казахстанского стилиста несколько отличается. К своим героям Галия относится с большим доверием и пиететом, работает деликатно, с учетом устоявшихся традиций.

Наша первая героиня должна была быть особенной. И найти такую удалось в ближайшем окружении. Лилия Муканова (да, мы не однофамильцы!) 7 февраля празднует свой 60-летний юбилей. Однако этот возраст – совсем не про нее. Тридцать лет Лилия проработала воспитателем детского сада, а потому привыкла быть примером для подражания, хорошо выглядеть, следить за собой. Шопоголик со стажем, она обожает покупки и умеет их совершать. А многие подруги свои обновки обязательно согласовывают именно с ней.

Но и такой стильной и умелой женщине не помешает профессиональная помощь стилиста, которая, тщательно исследовав ее гардероб, обнаружила перекосы и предложила массу новых вариантов.

– Наша героиня Лилия – женщина светлая, жизнерадостная. Очень любит ходить по магазинам. Но, к сожалению, ключевым словом при выборе одежды является «практичность», и поэтому в ее гардеробе очень много темных «удобных» вещей, при том что Лилии совершенно противопоказан черный цвет! – рассказывает Галия Медеу. – Моя задача как стилиста была при помощи одежды подчеркнуть ее яркий темперамент, динамичность образа жизни и в то же время необыкновенную женственность и утонченную красоту.

Первый предложенный стилистом «лук» – повседневный. Очень нетривиальное трикотажное платье своим смелым фасоном удовлетворяет тягу нашей героини к экстравагантности, а теплый коричневый цвет прекрасно подчеркивает золотисто-карие глаза. Этнические украшения и «бронзовый» пояс придают современному платью скифское звучание.

Второй образ подходит для небольшого торжества, похода на вернисаж или же просто в день хорошего настроения! Маленькое платье О-образного силуэта длиной «под колено» является удачным фоном для ярких аксессуаров: шарфа, броши и сумочки. Многоцветное колористическое решение образа превосходно оттеняет жизнерадостный солнечный характер Лилии. Туфли на высоком, но очень устойчивом каблуке имеют также разноцветный каблук.

И наконец, третий образ – шикарный и дорогой. Платье-футляр из тончайшего кружева на сине-зеленом чехле – сама элегантность и утонченность. Россыпь украшений из камней, стразов и жемчуга придают необыкновенное очарование и женственность. Винтажная сумочка на фемуаре и лаковые черные туфли классической формы завершают вечерний образ.

Галия вместе со своим ассис­тентом Ботагоз Данияровой @ serdynbayeva рекомендовала Лилии окрашивание. Новый цвет волос, светло-коричневый натуральный, близкий к «капучино» или «кофе с молоком», более сочный и насыщенный, чем был ранее, сделал тон кожи светлее, а глаза ярче.

– Волосы нашей героини очень послушные. Средняя длина прекрасно скрывает возрастные недостатки, поэтому мы не стали прибегать к стрижке, – о своем «поле работы» говорит парикмахер-универсал Гульмира Тортаева @gulmirahair. – У Лилии правильная красивая форма лица, которой подходят разные виды причесок. Очень хороши кудри или легкие небрежные локоны, приподнятые вверх или уложенные небрежно.

Именно так, в разных вариантах, и была уложена прическа для трех «луков» – приподнятые вверх для торжественного случая, асиммет­ричные для повседневного и мягко уложенные вокруг лица – для лилового платья.

Немаловажную роль в преображении сыграл профессиональный макияж от визажиста Айгуль Аяпбергеновой @makeuphair_aya. Антивозрастной лифтинг-макияж выполнен в холодных матовых оттенках. Глаза в кремовой технике «смоки айс» с высветленной зоной под бровью, чтобы приподнять веко. Сияние коже придал хайлайтер, ныне очень популярный в нанесении макияжа.

Как к предстоящему юбилею преобразилась наша героиня, вы можете оценить по фотографиям, сделанным до и после работы профессионалов. И без того обая­тельная и привлекательная женщина стала еще краше. А «Модные метаморфозы» уже знакомятся со следующей героиней, чье преображение произойдет аккурат к женскому дню 8 Марта.

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