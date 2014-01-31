«И мечтали они с мамой вновь повстречаться…»

Выставка была представлена четырьмя разделами – портретным рядом из 28 фотографий погибших кокшетауских «афганцев» и посвященной им мини-экспозицией, художественными полотнами и фотографиями вои­нов-интернационалистов, а также инсталляцией на «афганскую» тему. Церемонию ее торжественного открытия очень эмоционально вела заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея Галина Кренделева, а своего рода поэтическим прологом для нее послужили замечательное стихотворение «Будет сердце жечь Афганистан» командующего 40-й ар­мией, именуемой в то время «ограниченным контингентом советских войск в Афганистане, генерал-майора Бориса Громова.

Выступившие на ней начальник департамента по делам обороны по Акмолинской области полковник Жанат Ережепов, заместитель председателя Ассоциации ветеранов войны в Афганистане РК Александр Аздравин, председатель Союза ветеранов войны в Афганистане по Акмолинской области Даулбай Шарипов, главный специалист облуправления культуры Жаныл Альтекова, воин-интернационалист, медсестра Гульнар Макишева проникновенно говорили о неизбывной боли, которую оставила в сердцах и памяти людей та «необъявленная война».

Они горячо благодарили организаторов этой выставки, которая очень нужна всем нам – и воинам-интернационалистам, получившим прекрасную возможность вспомнить здесь своих собратьев по оружию, и в особенности представителям подрастающего поколения, сегодняшним мальчишкам, которых она будет учить патриотизму, служению Родине, исполнению воинского долга. Выставка состоялась во многом благодаря усилиям А. Аздравина и Г. Макишевой. Все эти годы они буквально по крупицам собирали материалы для экспозиций музея, которые были переданы ему в дар.

«Гвоздем» лирической части этого мероприятия, на котором было прочитано немало стихов «афганцев», ценных не профессионализмом, а искренностью и пронзительностью, стало выступление воина-интернационалиста Нурбека Абулкасымова, который исполнил под личный аккомпанемент гитары песню собственного сочинения «Возвращение домой». За душу берут ее следующие печальные строки:

Ведь им жить бы да жить,

Им всего девятнадцать

И мечтали они

С мамой вновь повстречаться…

– Я знаю, с какой скрупулезностью собирались активистами нашего Сою­за ветеранов войны в Афганистане материалы для этой выставки и надеюсь, что в будущем в Кокшетау будет открыт специальный «афганский» музей, – сказал по окончании своего выступления Нурбек.

Всех участников церемонии глубоко взволновала встреча с родителями погибшего воина-интернационалис­та Валерия Боголюбова – Геннадием Андрее­вичем и Марией Тарасовной, которые передали на хранение в музей личные вещи своего сына. Среди них были его фотография, гимнастерка, письмо командира части, в котором он рассказал отцу и матери о геройской смерти Валерия, и орден Красной Звезды, которым он был награжден посмертно. В своем кратком выступлении Геннадий Андреевич выразил сердечную благодарность организаторам выставки, а в честь Марии Тарасовны были прочитаны стихи, посвященные матерям погибших «афганцев», а также преподнесены цветы. Кроме супругов Боголюбовых на выставке в этот день побывал и брат погибшего воина-интернационалиста из с. Ортак Зерендинского района Александр Горегляд.

– Эта выставка, безусловно, несет в себе огромный воспитательный заряд для наших молодых посетителей – студентов и школьников, которых, надеюсь, будет много, – говорит заместитель директора музея Алма Кунанбаева. – А мы со своей стороны будем активно продолжать сбор материалов и экспонатов для постоянно действующей экспозиции, посвященной войне в Афганистане, которая находится в нашем Зале ХХ века.

Закончилось же это мероприятие в теплой неофициальной обстановке в конференц-зале музея, где хозяева и гости душевно общались за чаем, пели под гитару и читали стихи.

А на следующий день продолжением его стала встреча «афганцев» с приехавшим в Кокшетау депутатом Мажилиса Парламента РК, Халық Қаһарманы, генерал-лейтенантом Бахытжаном Ертаевым. Высокий гость возложил венок к памятнику акмолинским воинам-интернационалистам и провел встречи с курсантами Кокшетауского технического института МЧС РК, учащимися Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления, где рассказывал о своей работе, участии в войне в Афганистане, а также вручил медали им. Сабира Рахимова и почетные грамоты кокшетауским «афганцам».

Чингиз ТАШЕНОВ,

Кокшетау