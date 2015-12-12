I Международный бал казахского вальса состоялся в Астане

Культура
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Фото: 24.kz
В столице прошел I Международный бал казахского вальса, приуроченный к 70-летию ООН и принятию нового глобального соглашения по климату, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.

По традиции дамы были в белоснежных бальных платьях, мужчины – в строгих фраках.

Помимо выступления дебютантов, гости насладились выступлением Бибигуль Тулегеновой. Она исполнила произведения короля казахского вальса Шамши Калдаякова и известного композитора Латифа Хамиди.

По словам организаторов, подобный бал, только под открытым небом, пройдет на день рождения столицы, а в 2017 году – на Международной выставке "ЭКСПО".

"Основная цель нашего мероприятия – используя возможности дипломатического корпуса, который представлен в нашей стране, используя возможности программы развития ООН, заниматься популяризацией казахского искусства, казахской музыки", – сказал руководитель Международного секретариата G-GLOBAL Серик Нугербеков.



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