I Международный бал казахского вальса состоялся в Астане

В столице прошел I Международный бал казахского вальса, приуроченный к 70-летию ООН и принятию нового глобального соглашения по климату, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.
По традиции дамы были в белоснежных бальных платьях, мужчины – в строгих фраках.
Помимо выступления дебютантов, гости насладились выступлением Бибигуль Тулегеновой. Она исполнила произведения короля казахского вальса Шамши Калдаякова и известного композитора Латифа Хамиди.
По словам организаторов, подобный бал, только под открытым небом, пройдет на день рождения столицы, а в 2017 году – на Международной выставке "ЭКСПО".
"Основная цель нашего мероприятия – используя возможности дипломатического корпуса, который представлен в нашей стране, используя возможности программы развития ООН, заниматься популяризацией казахского искусства, казахской музыки", – сказал руководитель Международного секретариата G-GLOBAL Серик Нугербеков.