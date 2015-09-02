...и минута славы Свежий выпуск 439 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

фото Валерия БУГАЕВА

По главной площади города торжественным маршем прошли около 2 тыс. работников промышленных предприя­тий, представителей этнокультурных объединений, студентов вузов и колледжей, кадетов, подразделений полиции. Они несли транспаранты и лозунги, посвященные Основному закону страны – Конституции Республики Казахстан.

Аким Павлодара Булат Бакауов отметил основополагающую роль Конституции в стабильности, межнациональном согласии общества и в экономических достижениях страны. Состоялось вручение юбилейных медалей представителям этнокультурных объединений. Поздравление принимали 5 семейных пар, отметивших в августе 2015 года 20-летие совместной жизни, в небо были запущены флаг РК, собранный из гелиевых шаров, и 20 белых голубей.

В праздничной программе «Ата Заңым – Айбарым!» зрители увидели выступления лучших творческих коллективов Павлодара, была подготовлена яркая программа «Жұлдызды сәт» – «Минута славы», адресованная павлодарцам, желающим петь, танцевать, демонстрировать другие свои таланты. Любители спорта состязались в национальных играх, дартсе, гиревых упражнениях и армрестлинге. Прошли выставки книг, произведений живописи и рукоделия. Одним словом, каждый нашел себе занятие по интересам.

Завершил праздник концерт на Цент­ральной площади города.