И моря испытывают жажду Свежий выпуск 440 Бектур КАДЫРОВ

У Онайгуль Туржан богатая и многообразная творческая биография: она работала в Карагандинском областном управлении культуры, на Карагандинском радио, в газете «Орталық Қазақстан», в журнале «Жалын»…

Сегодня юбиляр – доцент факультета журналистики и политологии ЕНУ им. Л. Гумилева, главный редактор основанного незабвенной Фаризой Унгарсыновой журнала «Тұмар», кандидат филологических наук, ученый-исследователь, переводчик. Ее перу принадлежат поэтические сборники «Самал» (1986), «Шерқала» (1998), «Жыр дала» (2001), «Теңіздер де шөлдейді» (2003), «Жыр кітабы» (2007). Она член Союза писателей РК, лауреат премии Толегена Айбергенова. В апреле нынешнего года в Лондоне состоялась презентация ряда переводов ее произведений на английский язык. Ученому О. Туржан принадлежит монография «Поэтика стихов Махамбета», а совместно с профессорами Стамбульского университета Айлой и Айдемиром Окай она создала учебник по общественным отношениям. Как переводчик, она обнаружила интересные предпочтения – перевела на казахский язык произведения зарубежных классиков: Стефана Цвейга, Зигмунда Фрейда, Воле Шойинки и других.

Юбилейный вечер в «Шабыте» был обозначен по названию одного из сборников – «Теңіздер де шөлдейді» («И моря испытывают жажду»). Поздравить поэтессу пришли собратья по перу, депутаты Парламента РК, представители акимата Астаны. Программа выступления была построена в форме литературно-музыкальной и драматической композиции с такими персонажами, как Ақын (сама О. Туржан), Полынь (К. Турганбаев), Пески и Моря (студенты КазНУИ), Сайгаки и Амазонки (танцевальная группа), а также с участием певцов и инструменталистов – Тамары Асар, Рымхана Абильханулы, Бауыржана Ретбаева, Марата Сафарова и фольклорно-этнографического ансамбля «Ақжарма» Мангистауской областной филармонии. Режиссером этого красочного орнаментального действа выступил Болатбек Нургалиев. Вечер стал настоящим подарком любителям поэзии.



