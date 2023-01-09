И мясо замерзло, и сами дрожат

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Наталья Денисова

Жители Кызылорды предлагают переместить сельскохозяйственные ярмарки выходного дня в крытые помещения.

Погодные условия нынче не те, чтобы торговать без дрожи во всем теле, да и покупать, тщательно выбирая товар: ярые кызылординские ветра и минусовая температура – погода совсем не для торжищ.

Но ведь эти ярмарки выгодны как производителям товара, торгующим напрямую, так и населению, закупающему по выходным продукты впрок. Значит надо искать выход!

«С недавнего времени ярмарки в Кызылорде проходят почти круглый год, люди закупают дешевые продукты мешками, – рассказала на своей странице в сети общественный деятель из Кызылорды Динара Эшатова. – И сельхозпроизводители продают свой урожай без посредников. Но, учитывая погодные условия, надо выделить крытое помещение для последующих ярмарок, так как овощи на морозе теряют товарный вид и портятся. Покупателей также становится меньше, потому что в 8 утра в минус двадцать не каждому захочется идти за картошкой. А каково продавцам стоять на улице в мороз…»

На прошлой ярмарке в Кызыл­орде с утра народу было совсем немного, а продавцы в 10 утра имели такой вид, что хотелось вызвать им неотложку.

Один улыбнулся посиневшими губами:

– Подходи, народ, а то и мясо замерзло, и сами мы, как то мясо!

Было просто жалко этих людей.

– И нам, покупателям, их жалко, – говорит пенсионерка Айгуль Ахметова, в толстой стеганке и пуховом платке приехавшая на такси на ярмарку за мясом. – И себя тоже жалко. Деньги ведь с неба не падают, а риск купить замороженную картошку или яблоки, которые оттают дома и потекут, большой. Вот только мясо и рыбу покупаю, овощи и фрукты уже не беру. За ними пойду в супермаркет. Там хотя бы все хранят правильно. Почему бы руководству Кызылорды не подумать над строительством ярмарочного павильона? Народ доволен бы был!

Конечно, это совсем не прос­то – найти подходящую «крышу» для ярмарок. Ведь все крытые рынки в городе частные, и нужны серьезные переговоры с их владельцами, чтобы наш­лось помещение, куда частник бесплатно пустил бы фермеров на половину дня в любой выходной. С другой стороны, ну не безнадежная же ситуация: люди в Кызылорде отзывчивые, обязательно найдется, если постараться, владелец пустую­щего торгового помещения, ангара, цеха, где можно будет раз в неделю торговать.

– А еще надо бы акиму города о дачниках подумать, – делится мнением житель города Олег Николаев. – У нас под сотню тысяч населения живет в дачных комплексах окрест Кызылорды. И все эти люди ведут хозяйство, держат птицу, сажают овощи, выращивают фрукты. Достаточно у них излишков, которые можно продать. Вот им бы часть какого-то крытого рынка выделили! Для ежедневной торговли. Пусть даже не бесплатные места, но недорогие. Весь бы город у них домашних курочек покупал, сухофрукты, молочко. Товарищ аким, подсобите людям!

Мы надеемся, что аким Кызыл­орды Асылбек Шаменов людям, как сказал Олег Николаевич, дейст­вительно товарищ и поду­мает над их предложениями. Ведь дело граждане предлагают!

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