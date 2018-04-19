​И на камнях растут... победы

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Абзал Камбар

Вчера в Астане впервые стартовали соревнования по керлингу. Это финальные игры второго этапа 15-го Кубка Республики Казахстан. Напомним, что предварительные игры состоялись в январе и марте на ледовых стадионах Алматы и Петропавловска. В столице же выступят хозяева площадки, представители Алматы, Алматинской, Жамбылской и Акмолинской областей.

Силами Ассоциации керлинга Рес­публики Казахстан, федерации керлинга Астаны, столичного спортивного клуба «Жигер» и при поддержке администрации дворца спорта «Алау» на ледовой арене нанесена профессиональная разметка для игры в керлинг. Завезены камни в количестве 32 шт., щетки, слайдеры, антислайдеры, измерительные инструменты, оборудование для подготовки и обслуживания ледовых полей. Стоит отметить, что акимат города оказывает реальную и действенную поддержку развитию этого олимпийского спорта керлинга в столице страны. 

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