И надежно, и красиво

Всего лишь несколько метров отделяют берег реки Урал от жилых застроек в самом старом районе Уральска – Куренях. Год от года во время весеннего половодья береговая линия все ближе смещалась к домам. Весной 2024-го возникла реальная угроза их подтоп­ления и разрушения стихией. Были приняты экстренные меры: мешками с песком укрепили отдельные участки. Но проблему нужно было решать кардинально.

Был разработан проект, предусматриваю­щий сооружение дамбы протяженностью более 600 м, установку свай, укрепление берега бетонными плитами. По словам представителей акимата, объект позволит защитить эту часть города от большой воды как минимум на ближайшие 50 лет.

К строительно-монтажным работам два подрядчика приступили в прошлом году. Средства, а это порядка 1,7 млрд тенге, выделили из местного бюджета. Помимо непосредственного берегоукрепления компании благоустроили территорию, за свой счет уложив асфальт, брусчатку, поставив лавочки, организовав освещение. Благодаря этому защитная дамба преобразовалась в прогулочную зону. Тишина, чистый воздух пойменного леса, а также панорамные виды, открывающиеся с дамбы на главную водную артерию региона, уже влекут сюда горожан. После передачи объекта на баланс акимату Уральска здесь дополнительно установят скамейки и урны.

Обустройство береговой линии в этой части областного центра будет продолжено. Предстоит привести в порядок участок берега около 800 м – от набережной в районе площади Победы, реконструкцию которой завершили осенью прошлого года, до новой дамбы.

По словам заместителя акима Уральска Жандоса Дуйсенгалиева, территорию планируют превратить в экопарк. Для этого после очистки территории и земляных работ необходимо установить на берегу подпорные стены, габионы, забетонировать откосы, наладить водоотведение. В рамках благоустройства территории необходимо будет озеленить участок, установить малые архитектурные формы, проложить дорожки, организовать систему освещения и видеонаблю­дения. Прогнозная стоимость проекта составляет около 2,5 млрд тенге.