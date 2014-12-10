...И награды к празднику

Сегодня в Акорде состоится церемония вручения Президенту Казахстана верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами ряда иностранных государств. 11 декабря Глава государства примет генерального секретаря ОДКБ Николая Бордюжу. 14 декабря запланированы встречи с Премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном, а также с Премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. 15 декабря Нурсултан Назарбаев встретится с главами правительств государств – членов ШОС. В этот же день в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости, Президент Казахстана вручит государственные награды гражданам страны, а также примет участие в торжественном собрании.