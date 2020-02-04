​И наказали, и помогли

Об этом на брифинге в Генеральной прокуратуре сообщила официальный представитель ведомства Оксана Петерс, отметившая также, что по ходатайствам и протестам прокуроров были отменены и изменены 1 025 судебных актов по гражданским и административным делам.

– Понятно, что в каждой сфере есть уполномоченный орган. Однако если он не дорабатывает, если имеется конфликт интересов, если поступает много жалоб, то прокурор вмешивается и принимает меры вплоть до уголовной ответственности, – пояснила Оксана Петерс. – В частности, проверки касались реализации программы «Нұрлы жол», объектов водного хозяйства, целевого использования земель. В оборот вернулись свыше 5 тысяч земельных участков площадью более 800 тысяч гектаров.

Говоря о защите прав инвалидов, в том числе детей с ограниченными возможностями, Оксана Петерс проинформировала, что имели место факты незаконного удержания с 7 тыс. инвалидов налогов на 90 млн тенге. Более того, длительное время более 30 тыс. учителей школ, обучающих детей-инвалидов, не выплачивались положенные им по закону доплаты в размере 40%. После вмешательства прокуратуры выплаты стали производиться.

По словам официального представителя, по указанию Генерального прокурора создано 96 следственно-оперативных групп для расследования и раскрытия преступлений против детей и изнасилований. В их составе опытные женщины-следователи и прокуроры. Разработана специальная методика. В результате эффективность расследования половых преступлений повысилась на 42%.

– У всех на слуху факты насилия над детьми, изнасилования, резонансные убийства. Конечно, ни один случай не остается вне поля зрения правоохранителей. Мы жестко реагируем на факты укрытия вплоть до уголовной ответственности. При этом спрос не только с рядовых, но и с их руководителей, – рассказала Оксана Петерс. – К примеру, в Костанайской области осудили начальника одного из райотделов полиции, который укрыл тяжкое преступление.

Кроме того, было выявлено поч­ти 500 фактов диспропорции в оплате труда между казахстанскими и иностранными работниками. Приняты соответствующие меры.

По сведениям пресс-службы ведомства, помимо прочего, в прошлом году было прекращено необоснованное преследование 295 человек, отменено более 16 тыс. незаконных постановлений о прекращении и прерывании сроков расследования. По протестам и ходатайствам прокуроров пересмотрены приговоры в отношении почти полутора тысяч граждан. Улучшено положение 600 осужденных. По инициативе Генеральной прокуратуры оправдан 41 человек.