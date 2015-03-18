...И написать книгу

Свежий выпуск
862
Любовь ШАШКОВА
Руководителям предприятий и организаций, специалистам кадровых служб, делопроизводителям, работникам архивов, юристам, специализирующимся в области трудового права, а также широкому кругу читателей адресовано практическое пособие «Кадровое делопроизводство от А до Я». Его автор – известный специалист по делопроизводству и архивному делу Л. А. Чумакова, авторы-составители: Ю. А. Киселева – юрист, главный редактор журнала «Кадровик», бизнес-тренер по общему и кадровому делопроизводству, номенклатуре дел и архивному хранению документов и Т. Т. Босшалова – редактор журнала «Кадровик», бизнес-тренер по деловой переписке.
Это уже второе, дополненное и переработанное издание, пользующееся заслуженным спросом у специалистов. Здесь собрана наиболее полная и актуальная информация о работе казахстанской кад­ровой и делопроизводственной службы, об архивном хранении документов, подробные инструкции при прохождении кадровых процедур, ведении деловой переписки, рекомендации по разработке и внедрению локальных нормативных актов, описание типичных ошибок и помощь по их устранению, формы кадровых, делопроизводственных, архивных документов. Книга подготовлена с учетом последних изменений в трудовом законодательстве Республики Казахстан.
Обратить внимание на это издание меня заставило имя его автора – Людмилы Алексеевны Чумаковой, с которой мне довелось работать над книгой «Освободители. Вызвалiцелi. Азат етушiлер», изданной Белорусским культурным центром под эгидой Ассамблеи народа Казахстана к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сколько замечательных редких материалов привнесли в книгу вместе с Людмилой Алексеевной работники республиканских архивов – Гулихан Саматовна Сарсенова, Елена Михайловна Грибанова. Какую силу убедительности, достоверности несут архивные документы, как замечательна и важна работа работников архивов, умеющих их найти, систематизировать, рассказать об этих бесценных кладах нашей общей памяти.
Людмила Чумакова активно работала вместе со своим мужем Сергеем Сазоновым в созданном Павлом Александровичем Атрушкевичем Белорусском культурном центре, где Сергей Иванович был сначала заместителем председателя, а потом – исполнительным директором, а также автором и претворителем в жизнь идеи издания книги о казахстанцах – освободителях Беларуси. Сейчас Людмилы Алексеевны нет с нами. Но созданные ею книги живут. О ней с большой теплотой вспоминают ее коллеги. Гулихан Сарсенова, директор Центрального государственного архива научно-технической документации, рассказывает:
– Нам довелось вместе работать более десяти лет в отделе ведомственных архивов. С первого знакомства, оценив ее профессионализм, я удивилась одному ее редкому качеству – умению работать быстро и дотошно, вникая в любые мелочи, которых в нашей работе априори не бывает. Обычно это взаимоисключающие качества – быстрота и скрупулезность в работе. А у Людочки получалось. У нее вообще многое получалось. Широтой ее человеческих связей, умением ладить с людьми можно было только восхищаться. Потому неудивительно, что настоящей ее профессиональной стихией стали теоретические и практические семинары по кадровому делопроизводству, куда шли «на Чумакову». Ее и сейчас вспоминают с восхищением.
Людмила Чумакова относится к редкой категории людей, умеющих просто и доступно говорить о сложном. Таким же хорошим, ясным языком написана ее книга о кадровом делопроизводстве, имеющая резонанс у специалистов. Я рада, что эта книга переиздана. Она – память о нашей Людочке, которая создала прекрасную семью, вырастила дочерей, согрела многих людей своим теплом и – написала нужную книгу.
Ждем ответов читателей на вопросы (LubaShashkova@mail.ru):
1. Какие книги вы перечитываете, их значение в вашей жизни?
2. Что из казахстанской литературы последнего времени вам запомнилось, остановило внимание?

Популярное

Все
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Здравствуй, здравствуй, Новый год!
Котокайф в котокафе
Дед Мороз с балкона
Аромат мандаринов и елки
Песня бабочки морфо
По одежке «встретил»
Приоритеты образования и экономики
Новый уровень единства
Бабу-ягу не подвозили?
Помощь еще будет
Под занавес года
Дед Мороз со стажем
С новым домом!
Возрождение легенды спорта
Король и королевы шахмат
Подарки и добрые пожелания
Доступнее для сельчан
Какие крупные спортивные события ожидают казахстанских болельщиков в 2023-м
До 80 видов товаров готов поставлять Казахстан на рынок Пакистана
Когда утратит силу закон о первом президенте РК – ответ Минюста
Шахбаз Шариф поблагодарил руководство Казахстана за помощь народу Пакистана
Труп таксиста с 37 ножевыми ранениями нашли в Талгарском районе
Токаев утвердил поправки в законы по вопросам молодежной политики и соцобеспечения
Мажилисмены требуют вызвать руководство правоохранительных органов для ответов о Кантаре
Визиты, переговоры, почти 150 тыс. км на самолёте – итоги деятельности президента за 2022 год
Потеряет ли Назарбаев иммунитет с утратой закона о первом президенте Казахстана, ответил спикер Мажилиса
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Как в Астане прошла президентская елка
Мобильное приложение "Enbek" запустили в Казахстане
Социальная сфера: скорость преобразований может быть еще выше, но...
Садриддин Ахмедов вернулся на профи-ринг и победил после двух лет простоя
Более 30 человек погибли в результате снежной бури в США
Хорошая тенденция – Токаев о росте товарооборота Казахстана со странами СНГ
В Алматинской области ученики построенной за 1,6 млрд тенге школы третий год учатся онлайн
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 декабря
Джукембаев досрочно победил в поединке с тремя нокдаунами
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Закон Республики Казахстан
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Женис Касымбек стал акимом Астаны
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
Названы самые загрязненные города Казахстана
У акимов станет больше заместителей
Два комитета хотят упразднить в МВД
Склад сайгачих рогов и уникальные самоцветы нашли полицейские в частном доме в Алматы (видео)
За салют с крыши поста полиции житель Алматы поплатился свободой (видео)
"Озеро" с запахом химикатов появилось вблизи Атырау
Человек погиб в сорвавшемся лифте в Алматы
Серийного вора аккумуляторов задержали в Алматы
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран
Спецоперация по задержанию банды вымогателей попала на видео в Актобе
Ерболат Досаев переназначен акимом Алматы

Читайте также

Свежий выпуск
С новым домом!
Свежий выпуск
Возрождение легенды спорта
Свежий выпуск
Доступнее для сельчан
Свежий выпуск
Помощь еще будет

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]