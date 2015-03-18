...И написать книгу Свежий выпуск 862 Любовь ШАШКОВА

Руководителям предприятий и организаций, специалистам кадровых служб, делопроизводителям, работникам архивов, юристам, специализирующимся в области трудового права, а также широкому кругу читателей адресовано практическое пособие «Кадровое делопроизводство от А до Я». Его автор – известный специалист по делопроизводству и архивному делу Л. А. Чумакова, авторы-составители: Ю. А. Киселева – юрист, главный редактор журнала «Кадровик», бизнес-тренер по общему и кадровому делопроизводству, номенклатуре дел и архивному хранению документов и Т. Т. Босшалова – редактор журнала «Кадровик», бизнес-тренер по деловой переписке.

Это уже второе, дополненное и переработанное издание, пользующееся заслуженным спросом у специалистов. Здесь собрана наиболее полная и актуальная информация о работе казахстанской кад­ровой и делопроизводственной службы, об архивном хранении документов, подробные инструкции при прохождении кадровых процедур, ведении деловой переписки, рекомендации по разработке и внедрению локальных нормативных актов, описание типичных ошибок и помощь по их устранению, формы кадровых, делопроизводственных, архивных документов. Книга подготовлена с учетом последних изменений в трудовом законодательстве Республики Казахстан.

Обратить внимание на это издание меня заставило имя его автора – Людмилы Алексеевны Чумаковой, с которой мне довелось работать над книгой «Освободители. Вызвалiцелi. Азат етушiлер», изданной Белорусским культурным центром под эгидой Ассамблеи народа Казахстана к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сколько замечательных редких материалов привнесли в книгу вместе с Людмилой Алексеевной работники республиканских архивов – Гулихан Саматовна Сарсенова, Елена Михайловна Грибанова. Какую силу убедительности, достоверности несут архивные документы, как замечательна и важна работа работников архивов, умеющих их найти, систематизировать, рассказать об этих бесценных кладах нашей общей памяти.

Людмила Чумакова активно работала вместе со своим мужем Сергеем Сазоновым в созданном Павлом Александровичем Атрушкевичем Белорусском культурном центре, где Сергей Иванович был сначала заместителем председателя, а потом – исполнительным директором, а также автором и претворителем в жизнь идеи издания книги о казахстанцах – освободителях Беларуси. Сейчас Людмилы Алексеевны нет с нами. Но созданные ею книги живут. О ней с большой теплотой вспоминают ее коллеги. Гулихан Сарсенова, директор Центрального государственного архива научно-технической документации, рассказывает:

– Нам довелось вместе работать более десяти лет в отделе ведомственных архивов. С первого знакомства, оценив ее профессионализм, я удивилась одному ее редкому качеству – умению работать быстро и дотошно, вникая в любые мелочи, которых в нашей работе априори не бывает. Обычно это взаимоисключающие качества – быстрота и скрупулезность в работе. А у Людочки получалось. У нее вообще многое получалось. Широтой ее человеческих связей, умением ладить с людьми можно было только восхищаться. Потому неудивительно, что настоящей ее профессиональной стихией стали теоретические и практические семинары по кадровому делопроизводству, куда шли «на Чумакову». Ее и сейчас вспоминают с восхищением.

Людмила Чумакова относится к редкой категории людей, умеющих просто и доступно говорить о сложном. Таким же хорошим, ясным языком написана ее книга о кадровом делопроизводстве, имеющая резонанс у специалистов. Я рада, что эта книга переиздана. Она – память о нашей Людочке, которая создала прекрасную семью, вырастила дочерей, согрела многих людей своим теплом и – написала нужную книгу.

Ждем ответов читателей на вопросы (LubaShashkova@mail.ru):

1. Какие книги вы перечитываете, их значение в вашей жизни?

2. Что из казахстанской литературы последнего времени вам запомнилось, остановило внимание?



