...И не перестало биться сердце Статьи 656 Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

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По этому поводу в «Ақмола медиа орталығы» состоялся брифинг с участием главного внештатного врача-невролога Акмолинской области, заведующего неврологическим отделением областной больницы Макшарипа Мартазанова и регионального трансплантолога Талгата Хайдарова.



– В Акмолинской областной больнице столичные трансплантологи провели забор органов у пациента, у которого после инсульта была констатирована смерть головного мозга, – рассказывает М. Мартазанов. – По словам заместителя главного врача по хирургии и ЧС областной больницы Дмитрия Чайкова, пациент поступил в крайне тяжелом состоянии. После смерти мозга врачи решили переговорить с родными пациента, ведь его органы могли стать спасением для больных, находящихся на грани жизни и смерти. И такое согласие ими было получено. В больницу оперативно прибыла группа докторов из столицы в составе 15 человек. После изъятия органов их транспортировали в Астану для последующей пересадки пациентам.



– Подчеркну, что терапия проводилась даже тогда, когда стали проявляться первичные признаки смерти мозга, – говорит М. Мартазанов. – Родственники покойного спасли и продлили жизни четырех граждан нашей республики. За это мы им безмерно благодарны.



– К этому следует добавить, что в проведении операции по трансплантации органов участвует большое количество различных специалистов разных профессий, вплоть до психолога и судмедэксперта, для того чтобы все отвечало требованиям законодательства, – говорит Т. Хайдаров. – И не будет преувеличением сказать, что они выполняют колоссальную работу в экстренных условиях, требующую огромных моральных и материальных затрат. К примеру, пациент, которому пересажено сердце, был срочно доставлен из Алматы на самолете чартерным рейсом, а в доставке органов в Астану была задействована сан­авиация. Пациенты, которым меньше чем за сутки были пересажены органы, – это молодые люди, получившие теперь возможность полноценно жить долгие годы. Республиканский координационный центр по транс­плантологии, который я представляю в Акмолинской области, действует с 2012 года. За это время проведено 728 успешных операций по пересадке органов. И если в 2012 году их было 65, то в прошлом – 275. И хотя трансплантология в нашей республике активно развивается с недавнего времени, могу с гордостью сказать, что Казахстан входит в тридцатку лучших стран мира по пересадке сердца, по количеству успешно проведенных операций и по приживаемости этого самого главного человеческого органа. Хочется отметить, что этот успех был бы невозможен без самой активной помощи со стороны наших коллег, имеющих больший опыт, – медиков из Беларуси, России, прибалтийских стран, Чехии, которые всегда с готовностью оказывают нам большую поддержку.

