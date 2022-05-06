И не только фото

Павлодарские поисковики продолжают проект «Семейный архив»: школьники собирают информацию о непростых судьбах родных, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Инициировал проект поисковый отряд «Майдан жолы», а активно поддержали – в школе № 34. На патриотических уроках дети рассказывают своим одноклассникам то, что им удалось узнать. Например, Сергей Карташов, ученик 5-го класса, представил проект о фронтовой судьбе своего деда – Владимира Ивановича Соколова. Больше всего информации мальчик получил из рассказов бабушки, которые он тщательно записывал в тетрадку.

– Я съездил в деревню и у бабушки попросил медали деда. По ним я и начал делать презентацию. В 1941 году дед ушел на фронт. В 1943 году был ранен и полгода пролежал в госпитале. В 45-м встретил Победу, – с детской непосредственностью рассказывает Сергей.

Одноклассники с неподдельным интересом рассматривали и перебирали медали, бережно передавая их друг другу, особенно заинтересовали ребят наградные часы.

Не так давно работу по формированию семейного архива начал еще один пятиклассник – Ильдар Оруналиев. Его прадед Макар Андреевич Жаркумбаев участвовал в Сталинградской битве. А поскольку он был призван на фронт из приграничного российского города Карасук, то летом Ильдар планирует съездить туда с родными для дополнительного сбора материала.

Главный координатор проекта – Наталья Борисовна Савченко, учитель истории павлодарской школы № 34 с 27-летним стажем, а еще – боец поискового отряда «Майдан жолы». К движению она присоединилась больше 4 лет назад по приглашению коллеги и решила, что это будет интересным и для ее учеников.

– Когда начала работать в поис­ковом направлении с ребятами, то поняла, что организовать для школьников большую архивную работу сложно из-за возрастных особенностей. И тогда возникла идея – история есть в каждой семье, и начать лучше именно оттуда. Так три года назад появился проект «Семейный архив», – говорит Наталья Борисовна. – Сегодня молодежь зачастую находится в ситуации ценностной и идейной неопределенности, оборотной стороной которой может стать негативный социальный опыт. Очевидно, что мы имеем вполне реальный общественный запрос на патриотическое просвещение. И семейные архивы – это действительно мощное, при этом доступное воспитательное средство.

Работа начинается на уроке истории со школьниками

5–11-х классов. Учитель рассказывает о поисковом отряде «Майдан жолы», дает направление для проектов ребят, подключает родителей. Это, кстати, очень сближает семьи. В процессе первых поисков и обсуждений становится ясно, что нужно дополнить. У всех глубина обработки архива разная и часто зависит от возраста, поэтому одни ребята монтируют видео, другие собирают фотоальбом.

В активе павлодарцев уже не один семейный архив, ну а самые интересные случаи зажигают интерес в сердцах других юных исследователей. Таким образцом можно назвать, например, работу теперь уже выпускницы школы № 34 Евы Текиевой – правнучки Героя Советского Союза Андрея Елгина.

Фронтовая жизнь Андрея Николаевича Елгина началась в сентябре 1941 года. Он участвовал в боях за освобождение Белоруссии, самостоятельно освоил снайперское дело. Командование 611-го стрелкового полка 88-й стрелковой Витебской Красно­знаменной ордена Суворова дивизии назначило сержанта Елгина Андрея Николаевича, командира отделения роты автоматчиков, знаменосцем полкового Красного знамени. В 1944 году в непрерывных боях за город Гольдап в Восточной Пруссии гитлеровцам удалось замкнуть кольцо окружения. В жестоком бою Андрей Елгин погиб, но сохранил доверенное ему знамя.

– К началу работы Ева сама очень мало знала о легендарном дедушке, хотя в Павлодаре есть улица, названная его именем, установлен бюст в парке Победы. Да и подвиг Героя Советского Союза известен. Информация о нем опубликована в кратком биографическом словаре «Герои Советского Союза» (Москва, 1987 год), – поясняет Наталья Борисовна. – Но в то же время вопросов относительно его фронтовой судьбы еще очень много. В рамках проекта «Семейный архив» родные вели переписку с фронтовым другом Елгина Иваном Платоновым. Он сообщил, что хотя в извещении о смерти героя указана дата 14 марта и этой же датой подписано представление на награду, погиб Андрей Николаевич много раньше – 4 ноября. А вот 14 марта нашли его тело – вплоть до этого периода шли поиски боевого знамени…

Кстати, у знамени тоже интересная судьба. Внук героя Юрий Елгин был в Москве в 1979 году и в Музее Вооруженных сил увидел знамя, которое сохранил его дед, – оно было пробито пулями, обожжено в нескольких местах и окровавлено. В 1985 году это знамя привезли на родину Елгина – в село Качиры (ныне Теренколь) Павлодарской области. И было оно в идеальном состоянии…

– Во время работы над семейным архивом Ева написала письмо в Музей Вооруженных сил Российской Федерации с просьбой выслать реальное фото знамени, которое сохранил ее прадед.

К сожалению, безрезультатно, – продолжает рассказ учитель истории. – Говорят, что в архивах очень много знамен, и теперь уже не ясно, какое именно относится к нашей истории. Неизвестно и место захоронения Андрея Николаевича. Его дочь Нина Андреевна ездила в Моск­ву, но получила ответ, что с 2012 года нужные документы засекречены. Родные пытались открыть визу в Польшу, но и это не получилось – ответственные органы посчитали, что цель поезд­ки не обоснована.

Так что на самом деле архивы, собранные павлодарскими школьниками, – во многом только первая часть, отправная точка, из которой по страницам семейных историй будут следовать дети и внуки сегодняшних учеников.