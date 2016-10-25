​И нет неинтересных новостей!

Без накруток, по-честному



В прошлую пятницу в продажу поступили билеты на соревнования универсиады по различным видам спорта. Уже сейчас болельщики могут забронировать себе места на турниры по горнолыжному спорту и биатлону, лыжным гонкам и лыжному двоеборью, сноуборду и фристайлу, керлингу и шорт-треку, хоккею с шайбой и фигурному катанию, прыжкам на лыжах с трамплина и скоростному бегу на коньках.

Мы поинтересовались у сотрудников Дирекции по подготовке и проведению 28-й Всемирной зимней универсиады, сколько стоят билеты на предстоящие в январе-феврале 2017 года состязания, и получили вполне исчерпывающий ответ. Оказывается, базовая стоимость билетов на Студенческие игры составляет от 300 до 3 500 тенге на спортивные мероприятия и от 3 000 до 15 000 тенге на церемонии открытия и закрытия универсиады.

При разработке ценовой политики стоимости билетов, пояснили нам, был проведен анализ на примере других крупных международных спортивных соревнований. К примеру, рассматривалась ценовая политика по продаже билетов на 7-е зимние Азиатские игры 2011 года, которые проводились в Астане и Алматы, во время Всемирной летней универсиады в Казани, на зимних Олимпийских играх в Сочи, чемпионатах мира по фигурному катанию, в ходе розыгрышей Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, а также на иные профильные состязания, проходившие на территории Казахстана.

Анализ показал, что, во-первых, стоимость билетов должна быть демократичной, по минимальным, так сказать, расценкам, а во-вторых, доход от продажи входных билетов обязан-таки покрыть часть расходов на проведение самих соревнований.

Специалисты дирекции подсчитали, что сбор средств от реа­лизации билетов может составить около 200 млн тенге. Что касается многочисленных мест продажи билетов, то мы не будем перечислять все кассы и многочисленных операторов в Алматы и Казахстане, а перенаправим любителей спорта на официальный сайт универсиады. К слову, как раз там уже идет продажа билетов и можно ознакомиться со всей интересующей болельщиков информацией.

Мест хватит всем звездам

Тем временем на высокогорном спортивном комплексе «Медеу» состоялось открытие нового зимнего сезона, на финише которого «фабрика мировых рекордов», как когда-то называли наш великолепный каток, станет местом проведения универсиадских состязаний по конькобежному спорту. Одним словом, сезон универсиады стартовал как раз в горах Заилийского Алатау, и начался он массовыми катаниями горожан.

Каким будет нынешний сезон, догадаться нетрудно. В прошлом году, например, каток посетили более 330 тыс. человек, а рекордным в этом плане днем стало 3 января: в разгар новогоднего праздника в горы поднялись и покатались на льду знаменитой спортивной арены 13 500 алматинцев и гостей мегаполиса! И если учесть, что рекорды по посещаемости на «Медеу» бьются каждый год, то нет причин сомневаться, что в сезоне 28-й Всемирной зимней универсиады на высокогорный лед встанут еще больше поклонников здорового образа жизни.

Тем более что здесь остался прежний график массовых катаний, исключающий только один день недели – понедельник. Существенно (до пяти с лишним тысяч пар) возросло количество коньков, находящихся в прокате. Плюс ко всему на «Медеу» начнет работать школа инструкторов по катанию на коньках, откроется развлекательная зона для малышей, которым еще рано вставать на коньки.

Во время церемонии торжест­венного открытия ледового сезона на «Медеу» сертификаты послов 28-й Всемирной зимней универсиады получили знаменитый байкер-кругосветник Дмитрий Петрухин, заслуженный деятель РК артист цирка Мурат Мутурганов, режиссер, актер и сценарист Нуртас Адамбай.

Это уже не первая группа известных в стране людей, облаченных высоким званием «Посол универсиады». Мы поинтересовались, что же означает сей титул? Руководитель Дирекции по подготовке и проведению Универсиады-2017 Наиль Нуров как раз недавно давал пояснения на этот счет. И тогда они звучали так: «Послы универсиады – это яркие личности, которые смогут с помощью своих поступков, своей жизненной истории поддержать студенческие старты, сделать их более заметными, интересными для максимального количества казахстанцев и гостей нашей страны».

Можно напомнить имена ранее избранных послами универсиады знаменитых земляков, точь-в-точь о которых говорил Наиль Фаридович. Сначала послами универсиады и ее факелоносцами были названы знаменитые наши спортсмены: олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро по плаванию Дмитрий Баландин, бронзовая медалистка Олимпиады по боксу Дарига Шакимова и непобедимый боксер-профессионал Канат Ислам. Затем оргкомитет определился с деятелями культуры, включив в «посольский пул» певцов Кыдырали Болманова, Жанар Дугалову, Али Окапова и Нуржана Керменбаева. Если мы кого-то не забыли, то с принятыми на «Медеу» известными земляками на небосклоне Белой универсиады-2017 уже 10 ярких звезд. И мест для наших выдающихся соотечественников на этом небосклоне еще очень и очень много.

Второй состав рвется в бой

Тем временем на раскаточном катке Дворца спорта им. Балуана Шолака завершились соревнования по шорт-треку. Это был второй этап Кубка Казахстана, переросший в тестовые состязания перед Всемирной универсиадой.

За награды боролись почти все ведущие мастера этого вида спорта нашей страны. Исключение было сделано только для четверых членов сборной Казахстана, находящихся в эти дни на совместном с голландцами учебно-тренировочном сборе в канадском Калгари. Придет час универсиады – и все они предстанут перед взором болельщиков и так же, как на Олимпийских играх в Сочи, будут бороться с сильнейшими соперниками за наивысшие места, но теперь в домашних стартах. Наш основной, олимпийский состав – это Нурберген Жумагазиев, Айдар Бекжанов, Денис Никиша и Абзал Ажгалиев.

А пока лидеры находятся за тридевять земель, в борьбу за главные награды розыгрыша Кубка Казахстана включились вторые номера сборной страны, а также новичок в нашей нацио­нальной дружине – сильная спортсменка из Республики Кореи Ким Йонг А, выступающая теперь за Атырау. Говорят, поддержать дочку на соревнования в Алматы из Южной Кореи приехал ее отец, но она и без родного папиного плеча была лучшей на всех трех индивидуальных дистанциях – 500, 1 000 и 1 500 м.

У мужчин «золото» этапа получили Еркебулан Шамуханов (Костанай, дважды) и Мерсаид Жаксыбаев (Атырау). Подробнее с победителями и призерами тестовых соревнований мы познакомим читателей в одном из ближайших номеров газеты.