И невозможное возможно!

Как рассказал глава общественного объединения Мурат Абдумомынов, фестиваль нацелен на развитие инклюзии в водных видах спорта посредством формирования и развития навыков пространственной ориентации, способствующих адаптации людей с инвалидностью в повседневной жизни.

Подробнее о программе рассказал президент АНКО «МОСТ» Юрий Александров:

– Мы будем знакомиться с судами – парусными и весельными, с людьми – тоже очень разными. И становиться сильнее благодаря обмену знаниями, в том числе о людях с особыми потребностями. Ведь, в сущности, что мы знаем о них, если в каждодневной суете зачастую сами избегаем встреч с ними?..

Одновременно на гладь реки выходили сразу три судна: парусный тримаран и весельные катамараны. Каждая команда включала как нормотипичных людей, так и пассажиров с особыми потребнос­тями. Именно такой симбиоз и предполагал активацию скрытых способностей.

Путь в одну сторону «мореплаватели» прошли, изучив базовые навыки хождения на катамаране. А вот обратно зрячие надевали на глаза маски, становясь в равные условия с инвалидами по зрению. И оказалось, что гребут и работают в команде слабовидящие гораздо лучше тех, кто без зрительного «инструмента» просто растерялся.

Но вот тут-то и должны про­явиться способности организма, поставленного в нестандартные условия. Нет возможности видеть – включается компенсация: на выполнение задачи начинают работать слух, внимательность, даже чутье. И все вкупе сказывается на результате команды.

По словам Юрия Геннадьевича, подобные «прожарки» для организма хороши для всех, такие практики часто используют в работе с другими незащищенными категориями граждан, в том числе с многодетными семьями, трудными подростками. Он и сам в свое время прошел этот непростой путь. Имея протез с 20 лет, быстро понял, что жизнь не кончается, а благодаря его помощи может полноценно продолжаться и у других людей с инвалидностью.

Организаторы уверены, что такие совместные активности стирают границы между людьми, возможным становится то, что прежде казалось немыслимым.