И о малышах не забыли Статьи 692 Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

Этажи ТЦ имеют функцио­нальную зональность. Так, на цокольном расположились супермаркет, аптека, магазины бытовой техники. На первом – салоны ювелирных изделий, мебели, красоты, а также банки. Второй этаж предполагает магазины мужской и женской одежды, обуви, аксессуаров и ресторан. На четвертом расположились развивающие студии.



Более 200 магазинов и студий будут действовать в четырехуровневом здании площадью 34 тыс. кв. м. Открытие объекта позволило создать 850 рабочих мест.

До конца 2016 года в Алматы планируется ввод в эксплуатацию более 100 новых объектов торговли, сферы услуг, коммерческой недвижимости и социального направления. Их запуск позволит повысить конкурентоспособность предприятий, тем самым улучшить качество предоставляе­мых услуг, что особо важно в преддверии таких масштабных мероприятий, как «Универсиада-2017» и «ЭКСПО-2017».



