...И опора Кашагану

Экономика

– Мы добавляем местный сухой мел, который добываем здесь же открытым способом, перемешиваем его с местной глиной, затем добавляем песок, гипс и железо. В итоге получаем муку. Ее обжигаем в печи до 1 450 градусов, получаем так называемый клинкер. На заключительной стадии смесь дополняется еще одним компонентом – гипсом. Вот это и есть высококачественный цемент, – поделился секретом один из руководителей ТОО «Каспий Цемент» Торек Кшиштоф.

На сегодня уже выпущена 81 тыс. тонн клинкера. Пока предприятие работает в тестовом режиме, идет процесс пусконаладки. Уже действует линия по обжигу клинкера, отлаживается мельничное оборудование. Завод может выпускать самую высокую марку цемента, соответствую­щую европейским стандартам. В зависимости от марки цемента предприятие будет производить от 800 тыс. до 2 млн. тонн продукции в год.

– Это единственный завод в мире, который в своей технологии использует сухой мел. Если же говорить о качестве, то ранняя прочность бетона очень высокая, – не без гордости заметил Торек Кшиштоф.

Глобальная проблема, которая до недавнего времени волновала руководство предприятия, – это ввоз иностранной рабочей силы, в частности, рабочих из Китая, которые должны были налаживать новое оборудование. Но эта проблема решена, причем не без помощи Главы государства, о чем рассказал побывавший в гостях у цементников первый заместитель министра индустрии и новых технологий Альберт Рау.

– Я приехал сюда для разъяснения Послания Главы государства, – сказал вице-министр. – Главная задача, которую поставил перед страной Президент, до 2050 года войти в число 30 конкурентоспособных государств мира. За первую пятилетку удалось создать фундамент. Открылись 600 новых предприятий, вышли на новый уровень машиностроение и химиндустрия. Сейчас этот процесс продолжает нарастать.

Альберт Рау подчеркнул, что страна должна отходить от сырьевой направленности и привел ряд примеров из развитых стран, где делают ставку на продукцию с высокой добавочной стоимостью.

– Мангыстауская область – бюджетообразующий регион. Здесь добываются  нефть и газ, но нужно развивать альтернативный сектор. И это, в частности, ваш цементный завод, который очень нужен стране: он сможет покрыть дефицит в западных областях республики, – сказал первый вице-министр.

Уже в нынешнем году предприятие намерено выдать «на гора» первый миллион тонн продукции. Местный цемент планируют использовать в жилищном строительстве и на Кашагане.

На первых порах не было квалифицированных специалистов. Но проблема решается: уже больше 100 человек из числа жителей окрестных поселков прошли обучение в Восточном Казахстане, России и Польше. Сейчас на заводе работает 341 человек. 

А. Рау также побывал в СЭЗ «Морпорт Актау», где провел совещание по проблемам и перспективам развития свободной экономической зоны.

– СЭЗ «Морпорт Актау» достаточно успешна: в респуб­лике она на втором месте по уровню инвестиций, которые вложены государством. Но как всегда хотелось бы большего. Считаем, что субзоны требуют региональной специализации. Для Мангыстау это – нефтесервис и все, что связано с обслуживанием добывающего комплекса. Тогда это будут лучшие технологии и тогда это будет гарантированный спрос от нефтяных компаний, – сказал А. Рау.

Ольга ЗОЛОТЫХ,
Мангыстауская область

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