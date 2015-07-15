И опять виновата погода Свежий выпуск 564 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Сообщения в прессе были трагическими: «Север Казахстана внезапно накрыл холод, что привело к массовой гибели домашнего скота. В Павлодарской области температура воздуха опустилась с +36 до +7 градусов по Цельсию, начался дождь и сильный ветер. Из-за похолодания в ночь на 6 июля начался падеж овец и коз». И далее приводились факты их падежа. Так, в Лебяжинском районе на шести отгонных участках погибло около 700 голов. Недавно животных остригли, а новая шерсть у них еще не выросла. Также массовый падеж мелкого рогатого скота был зафиксирован в селах Байет, Шидерты и Оленты. Там, по сведениям специалис­тов отдела сельского хозяйства города Экибастуза, количество погибших животных составляет более 1 300 особей. Есть урон и в Аксуской сельской зоне области.

Не менее впечатляющие данные и в Акмолинской области. «На территории Ерейментауского района в результате продолжительного проливного дождя и понижения температуры воздуха до +5 … +7°С произошел массовый падеж мелкого рогатого скота, находившегося на летних отгонных точках. Всего, по информации акимата района, погибла 1 261 голова МРС в шести крестьянских хозяйствах и частных подворьях», – проинформировала сотрудница пресс-службы ДЧС Акмолинской области А. Мендыбаева.

Причина, по информации руководителя отдела ветеринарии Ерейментауского района С. Арынгазина, – переохлаждение организма животных. По его словам, в этих летних отгонных точках отсутствуют крытые загоны (базы, постройки). Из погибшего поголовья большинство – свежеостриженное маточное поголовье овец и коз, а также молодняк до полугодового возрас­та. Погибший скот принадлежал шести крестьянским хозяйствам и частному подворью.

Такова ситуация. Сейчас соз­данные в регионах комиссии ведут расследование по фактам гибели животных, контролируют их захоронение. Но остаются вопросы, требующие ответа. Скот (не считая 250 голов, погибших в период с 24 июня по 3 июля в ЮКО, как считают, из-за аномальной жары) пострадал в остальных случаях после традиционной ежегодной летней стрижки. Она проводится уже более тысячи лет. Так вот, нынешняя ссылка на плохую погоду (понижение температуры, холодный дождь и сильный, пронизывающий ветер) – некорректна. Да, это ненастье было, о нем загодя предупреждали «Казгидромет» и подразделения МЧС. Даже сообщали о том, что непогода продлится несколько дней (указывались даты), а затем вновь наступит потепление, вплоть до жары. Так почему никто из представителей исполнительной власти на местах конкретно не предупредил животноводов повременить со стрижкой овец, переждать непогоду, чтобы не допустить потерь?! Тем более что, повторюсь, овечье и козье руно состригают из года в год и все знают, в какие сроки.

…Мне могут возразить, что это вопрос личных подворий и сельских товариществ, их заботы о сохранности скота. Данное мнение, на мой взгляд, ошибочно. При факторе частной собственности скот, как и недра земли, предприятия индустрии и прочее – это базис благополучия государства, его потенциал и резерв. И здесь республике нанесен двойной ущерб: погибший скот ничем не заменишь, да и пострадавшие граждане, ссылаясь на непогоду и экстремальную ситуацию, станут требовать возмещения ущерба.

…Эта ситуация напоминает трагические дни минувшего весеннего половодья, которое также (с определенным уровнем урона и неудобств населению) повторяется из года в год в одних и тех же местах Казахстана. И каждый раз недоработки, точнее бездеятельность, «бумажное благополучие» и надежду на «авось пронесет» списывают на непредсказуемость природы, внезапное наступление весны и так далее. А если копнуть чуть-чуть глубже, то оказывается, что во всех бедах виноват «человеческий фактор». Вот сейчас по итогам весеннего паводка и его трагического исхода «в Карагандинской области в уголовном деле по ЧС в селе Кокпекты троим подозреваемым предъявлен ущерб на общую сумму около 1,4 млрд тенге, потерпевшими признано более 350 человек». Об этом сообщили в управлении специальных прокуроров прокуратуры области.

Напомним, ЧС в селе Кокпекты Карагандинской области произошла ночью 31 марта 2014 года. В результате прорыва плотины было подтоплено более 300 домов. За техническим состоянием этого гидротехнического сооружения и должны были отвечать обвиняемые. А за овец и коз и заступиться некому...



