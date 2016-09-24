​И опыт Канады важен

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Ануар КАЛМЫКОВ

В Оттаве Р. Жошыбаев встретился с и. о. заместителя министра иностранных дел страны Ли Сарти, с которым обсудил перспективы развития двусторонних отношений наших стран, а также вопросы облегчения визового режима и участия канадских компаний в ЭКСПО-2017.

Р. Жошыбаев отметил особую значимость встречи Президента Нурсултана Назарбаева с Премьер-министром Канады Джеймсом Трюдо на полях саммита G20 в Китае, в ходе которой Глава государства пригласил его посетить Астану в 2017 году. Также комиссар выставки подчеркнул, что участие канадских компаний в ЭКСПО-2017 будет способствовать укреплению двустороннего сотрудничества и его выходу на новый уровень. В свою очередь Л. Сарти выразил уверенность, что Казахстан как ведущая страна региона проведет ЭКСПО-2017 на самом высоком уровне.

В Торонто комиссар ЭКСПО-2017 принял участие в бизнес-конференции «Казахстан и Канада. Возможности сотрудничества в рамках ЭКСПО-2017», организованной Канадской деловой ассоциацией в Евразии и Деловым советом «Казахстан – Канада». В мероприятии приняли участие топ-менеджеры известных канадских компаний, которых Р. Жошыбаев ознакомил с ходом подготовки к выставке и обсудил возможности их участия в ней. Большой интерес вызвала тема выставки – «Энергия будущего». Канадской стороне здесь определенно есть чем поделиться: в этой стране почти 80% от общего объема электричества производится за счет источников, не эмитирующих парниковые газы, что обеспечивает ей первое место по данному показателю среди государств G7. На площадке ЭКСПО-2017 у Канады есть возможность презентовать миру передовой опыт, новые технологии и инновации в сфере устойчивого развития, «зеленой» экономики и охраны окружающей среды.

По итогам переговоров многие канадские компании выразили готовность участвовать в астанинской выставке и провести очередное заседание Делового совета «Казахстан – Канада» в следующем году на площадке ЭКСПО-2017. А компании Cameco Corporation и «Казатомпром», руководители которых Тим Гитцель и Аскар Жумагалиев, являющиеся сопредседателями Делового совета, работают над созданием специализированного павильона на площадке ЭКСПО, посвященного развитию новых технологий в сфере урановой индустрии.

В рамках визита Р. Жошыбаев также встретился с представителями туристического бизнеса. Обсуждался туристический потенциал выставки, возможности обмена опытом в сфере туризма. Руководители туристических компаний с воодушевлением восприняли информацию о том, что среди всемирно известных творческих коллективов, которые выступят на площадке ЭКСПО-2017, будет и канадский «Цирк Дю Солей».

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