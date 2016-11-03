​«И осень прекрасна, когда на душе весна...»

Сюда мы были эвакуированы. Из этого села на войну ушли практически все здоровые мужчины. На обелиске в центре деревни высечены фамилии почти 200 погибших в боях земляков, бывших пахарей различного возраста. Все тяжести заботы о хлебной ниве легли на невест, солдатских «мадонн», нецелованных девочек и нас, пацанов. Рождение ребенка приносило селу величайшую радость, но, к великому сожалению, сообщения о появлении младенца опаздывали часто, и погибший солдат не узнавал, что его жизнь продолжается в загоревшейся новой звезде.

Алексеевка на Павлодарщине считалась крупной деревней столыпинского времени. Широченные улицы, поросшие густой травой-муравой, высоченные тополя, колодец с журавлем почти у каждого дома, сложенный из сосновых бревен. О жутчайших кровопролитных боях мы почти ничего не знали. Нас баюкала тишина глубинки и прежней спокойной сельской жизни. И только рыдания овдовевших солдаток обжигали почти каждый день всех нас отчаянной печалью. Не хотелось верить, что люди, создавшие райское село, не вернутся, что дни радости отлетели навсегда. С чувством глубокого убеждения в том, что такие села никогда не развалятся, а, наоборот, станут на все времена символами бесконечной любви и верности земле, а обелиск Славы с высеченными именами погибших – местом святой памяти, собрался в дорогу, чтобы повидаться с теми, с кем породнился в годы великой беды.

И вот что удивило. Во время страшного лихолетья Алексеевка сохраняла свою богатырскую крепость. Две бригады, возглавляемые женщинами, где главную рабочую силу составляли мальчишки и девчонки, так и не ставшие невестами, и их мамы, с весной с рассвета до вечерней зари трудились, как говорится, до десятого пота, падали от измождения с ног, возделывая военное хлебное поле. Два года подряд тогдашний Цурюпинский район награждался знаменем Государственного комитета обороны за хлеб победы. Воины, получавшие свою пайку, ощущали тепло рук женщин тыла. Никакие невзгоды не вышибли хлеборобскую лихость алексеевцев и всех цурюпинцев. Земли вокруг всех сел по осени колосились пшеницей. Нынче же вдоль всей дороги, уходящей на восток в сторону кулундинских степей, имеют убогий вид. Считайте, что поля от Красноармейки до самой Алексеевки приносили людям хлеб. Теперь это сплошной пустырь. Лет десять назад там хоть можно было видеть линии защитных лесополос, которые тянулись вплоть до знаменитого Чалдайского леса. Но они были спалены пожаром, и теперь здешняя степь выглядит, как будто по ней прошлись полчища древних варварских племен.

Алексеевка стареет годами и летами. Неспроста местные бабули напевают: «Позарастали стежки-дорожки, где проходили милого ножки...». Позасыхали высоченные тополя – свидетели многих встреч и разлук. Позволил спросить у памяти: где-то на окраине сразу после войны заработала молоканка, и старенький мастер изготовлял отменный твердый сыр. Вызревшие янтарные головки заполняли несколько стеллажей. Этот продукт казался каким-то небесным чудом. Это место сейчас стало пустырем, поросшим травой забвения. На другой окраине располагалась площадка по откорму скота. Ближе к железной дороге была МТС, где и мне приходилось работать, общежитие. Все эти действующие в годы войны структуры, так скажем, исчезли, превратились в развалины, над которыми гуляют шальные ветры.

Погибшим на поле брани возведен монумент. Одним из его авторов является Иван Кандыбаев, здешний парень, прикипевший душой и сердцем к родной деревне. Свою нежную любовь к ней изливает поэтическим словом. Мне посчастливилось ознакомиться с его лирикой из выпущенных в Павлодаре нескольких книжек. Скажу, что Иван весьма талантлив. Во многих стихотворениях он возвышает деревенскую красоту.

Скорее в деревню,

к простору и свету,

Где в бисер и жемчуг

деревья одеты.

Скорее под чистое, синее небо,

Где воздух настоян

на запахе хлеба...

Признаюсь Ивану, что знал его маму девчонкой, красавицу Марусю, был даже влюблен в нее.

– Молодец, Ваня, что придумал и своими руками смастерил монумент погибшим землячкам. Но тыловики Алексеевки заслуживают не меньшей славы. Найди камень и высеки на нем колосья горького хлеба. Черемуховые лепестки по весне будут опадать на этот камень...

Вместе с поэтом мы оказались в гостях у Раисы Васильевны Пучко, хранительницы истории Алексеев­ки, почетного гражданина Щербактинского района. Вот что она рассказала о себе:

– Наше село появилось в 1905 году. Первые переселенцы прибыли из Мордовии: Пешков, А. Гурьев, Лотов, мой отец, гренадер царской армии, удостоенный нескольких крестов. А потом здешнюю землю облюбовали крестьяне из других российских губерний. Вначале жили в землянках, а затем на быках привозили из Чалдая бревна. Всем хотелось жить прочно, красиво, свободно. Всмотритесь в наши улицы. Они широкие, ровные, и деревья здесь хорошо прижились. На быках по весне распахивали новину. Тракторы появились уже при колхозе. Коровками все обзавелись. Все обрадовались появлению первой колхозной фермы, а мой отец Василий Лотов умел делать все: плотничать, шить сапоги, быть пимокатом, работал мирошником на мельнице. Мама умерла рано, и на его руках остались два братишки и я, младшенькая. Он согревал нас своим теплом. Он не мог не трудиться и в нас воспитал тягу к труду. И в жизни я тоже никогда не опускала руки. Надо? Сделаю. Добьюсь своего. Не вешала никогда нос. Целина ворвалась в Алексеевку новыми строениями, появился откорм-сов­хоз, вблизи станции был построен хлебоприемный пункт, расширялась хлебная нива, село богатело трудом людей. Считаю для себя великим счастьем, что ни одного дня моей жизни я не отлынивала от работы: сначала была скотницей, потом кладовщицей, учетчиком тракторной бригады, нормировщицей. Окончила учетно-экономический техникум, была назначена заведующей быткомбинатом, он как бы стал филиалом Щербактинского райкомбината. 13 специалистов чинили телевизоры и другую бытовую технику, включая сепараторы. Швеи шили платья, в том числе праздничные для невест, сапожники чинили обувь. И вдруг на тебе – развал. В село вошла сумрачная безработица. Проработав около 40 лет, я даже не могла устроиться дояркой. От бывших ферм с тысячным поголовьем нынче остались только скелеты баз и их фундаменты. Даже поезда мимо нашей станции Кургамыс в сторону Кулунды и Славгорода не стали ходить. Нестерпимая грусть вошла в каждый двор. Молодежь разъехалась в поисках работы, перестали засевать поля, они оголились, будто по ним прошлась библейская египетская саранча. Но, как вы видите, все-таки Алексеевка выстояла. Перешагнув столетия, мы гордимся наследием прошлого, и 25-летие обретения независимости Казахстана для нас не просто праздник стойкости, а яркий свет надежд. И пусть в некоторых дворах поскрипывают у колодцев журавли за старенькими почерневшими оградами, все лето можно видеть радуги цветов. На сердце мое часто приходят слова песни: «И осень прекрасна, когда на душе весна...».

Сама Раиса Васильевна, по мужу Пучко, вышла замуж за белорусского парня, прибывшего на целину, многие годы возглавляла ветеранскую организацию села. Старость не радость. У кого-то стала протекать крыша, кому-то надо нарубить дровишек на зиму, спилить старое, высохшее дерево, достать лекарство. Она – главный радетель за всех. И детям в школе лучше других расскажет о доб­лести сельчан на фронте и в тылу. Часто у нее собираются бабули на посиделки. Как обычно на столе появляются сразу сочные пельмени, грибные поджарки, разносолы, и обязательно из подвала достают вишневку или вино из смородины с тончайшими привкусами древнейшего вина. Первый тост, как правило, за светлое будущее. Горес­ти и усталость старости снимает песня. Хор бабушек Алексеевки стал лауреатом. На этот раз прозвучала знаменитая гундаревская «Деревенька моя...». За застольем запели и другую песню из знаменитого сериала «Пока станица спит»:

Любимый мой, лети,

как вольный ветер,

Казачья кровь да конь

твой вороной,

Любимый мой, один такой

на свете,

Да не судьба нам вместе

быть с тобой.

Любимый мой...

Кстати говоря, во многих домах культуры и клубах на Павлодарщине распевают песни на слова Ивана Кандыбаева. Призываю еще раз талантливого поэта подумать вплести в историю села имена рыцарей тыла.

Убежден, что нынешняя Алек­сеевка заслуживает большего внимания областного начальства во всех отношениях. Тем более, это село нынче стало приграничным. Россия рядом. До алтайских молодцов рукой подать. Оттуда могут прийти инвестиции, и эти дали расцветут могуществом.

А пока позволю включить свой мозговой компьютер и по памяти назвать людей, опаленных войной: две красавицы-трактористки Клепальская и Козырева, трактористы Колесников, Терещенко, Фоменко, заведующий МТМ Данил Кущенко, моторист Митя Минской, медник Петр Дудукалов, Нюрочка Пригода – смазчица трансмиссий, солдатская «мадонна» Полина Вененко, Бекмухамбетов – неутомимый кузнец, тракторист Байжуманов, Варя Тендит – заместитель начальника политотдела МТС по комсомолу, слесарь Багонюк, Николай Петрович Игнатьев – директор Шевченковской МТС. Убежден, что перекличка тружеников тыла может и должна быть продолжена. Не должны быть забыты имена творцов военного хлеба. Воздадим им славу, отдадим им честь.

Может быть, кто-то отзовется и припомнит по-своему те годы. А пока кланяюсь тебе, Алексеевка.