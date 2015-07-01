И отдых, и труд Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

Сегодня в области функ­ционируют 16 детских оздоровительных центров с охватом 5 687 учащихся. Другие отдыхают в пришкольных лагерях – в области их 675.

Кроме того, организован отдых на 106 палаточных и спортивных базах. За июнь здесь побывали 2 900 учащихся. А 12 837 школьников трудятся в бригадах по озеленению, трудовых отрядах и школьных лесничествах. Всего в течение летнего периода в этих работах примут участие 49 378 человек.

Сегодня 3 590 учащихся посещают кружки по интересам и дворовые клубы, 2 113 школьников активно занимаются в лагерях интеллектуального развития, школах актива лидеров «Жас улан» и «Жас Кыран». Организациями образования ведется работа по организации походов и экскурсий, ознакомительных поездок по области и республике.

Особое внимание в регионе уделяется оздоровлению детей из социально уязвимых слоев населения.



