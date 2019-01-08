И оживет земля

Не секрет, что огромные площади сельскохозяйственных угодий в республике подвержены засолению и деградации. И с этим нужно бороться. В частности, в Послании народу «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» Глава государства поручил Правительству в течение 5 лет увеличить клин орошаемых земель на 40%, доведя его до 2 млн га.

Как считает 29-летний докторант Таразского государственного университета им. М. Дулати Даулет Егембердиев, сделать это на основе традиционных методов, без внедрения новых подходов, будет весьма сложно. Ведь процесс ухудшения химико-биологических свойств почвы происходит гораздо быстрее, чем ее восстановление.

Над идеей создания новой формулы удобрения, способного помочь казахстанским фермерам, молодой ученый, ставший победителем республиканского конкурса на лучшего технолога и несколько лет возглавлявший проектную группу, начал работать около 5 лет назад. Стояла задача – сделать так, чтобы без больших затрат и в короткие сроки не просто вернуть плодородность земли, но еще и заметно повысить урожайность посевов на ней.

Большим подспорьем в научной деятельности Даулета стала его победа в международном конкурсе инновационных проектов среди магистрантов вузов Центральной Азии. Благодаря успеху удалось получить бесценный опыт совместной с казахстанскими, французскими и американскими специалистами работы над восстановлением засоленных земель на территории Туркестанской области.

С прошлого года Даулет Егембердиев усиленно работал над составом нового удоб­рения. Как признался сам химик, пришлось немало потрудиться, провести массу тестов и испытаний, прежде чем удалось найти решение. В итоге им был разработан биомелиорант – уникальный концентрат, основу которого составили органические и минеральные элементы. Автор уверен: его препарат станет нас­тоящим прорывом в сельском хозяйстве и поможет аграриям выйти на более высокий уровень производства.

– За последние десятилетия земельный фонд страны, нуждаю­щийся в мелиорации, к сожалению, резко возрос, – отмечает Даулет. – Анализ состояния земельных ресурсов показывает, что около 111,5 миллиона гектаров подвержены засолению. Из них на более чем 30 миллионах гектаров активно идут процессы деградации, на 60 миллионах наблюдается ветровая эрозия, «выдувание» плодородного слоя почвы, ее засоление, химическое загрязнение и осолонцевание. Возможно, наступил момент принципиального переосмысления подходов к инновационным технологиям, и сегодня как никогда важны нетрадиционные методы решения проблемы.

Биомелиорант создан на основе трех составляющих: фосфогипса, навоза и верблюжьей колючки, ставшей своего рода изюминкой биосмеси.

Примечательно, что все 3 сырье­вых компонента – местного происхождения. По словам Даулета, добавление именно верблюжьей колючки в общую массу способствует повышению содержания гумуса в почве. Наи­больший эффект достигается благодаря природным свойствам пустынного растения, способного нейтрализовать соли.

Что касается основного ­сырья – фосфогипса, то с его получением проблем нет, поскольку он яв­ляется побочным продуктом фосфорного производства, которое налажено в областном центре. К тому же это очень дешевый продукт, обогащенный оксидом кальция и минеральными веществами.

– В чистом виде фосфогипс как удобрение менее эффективен, но в комплексе с двумя другими компонентами дает превосходный результат, – подчеркнул Даулет.

Биомелиорант получается как в жидком и густом сметанооб­разном виде, так и в твердой фракции, которую при необходимости можно довести до сухого концентрата в виде порошка. На практике доказано, что препарат способен быстро восстановить почву от засоления и деградации и подготовить ее к очередному посеву. На опытном участке ТарГУ им. М. Дулати прошлой осенью ученый смог получить урожай яблок, значительно превышающий самый высокий показатель в области. Даулет уверен, что его продукт поможет садоводам увеличить урожайность на 30–50%.

Кроме того, на территории Таласского района, где уже много лет на больших площадях активно идет засоление почвы, 29-летний докторант из Тараза сумел получить ошеломительный результат. Непригодная для посевов земля стала превосходным испытательным полигоном для авторской разработки. Договорившись с местными земледельцами, Даулет Егембердиев смог апробировать препарат в полевых условиях. В результате фермеры, посеявшие на засоленных участках сахарную свеклу и лук, не просто получили восстановленную землю, но и собрали урожай, пятикратно превышающий средний показатель!

Вести о небывалом успехе чудодейственной смеси разнеслись молниеносно. Новой разработкой серьезно заинтересовались не только в нашей стране, но и за рубежом. Оно и понятно, ведь эксперимент на практике показал, что после использования биомелиоранта растения становятся менее восприимчивыми к изменениям погодно-климатических условий, вместе с тем более устойчивы к дефициту поливной воды, что особенно актуально для юга республики. Повышается и иммунитет к заболеваниям. Такой эффект дос­тигается благодаря органичес­ким элементам и минеральному составу удобрения, а также тому, что за счет содержащихся в нем бактерий улучшается микро­флора корней растений.

– Преимущество заключается и в том, что полезные вещества попадают в растения не в виде молекул, а в виде ионов. Поэтому после применения биомелио­ранта результат не заставит себя долго ждать, – уверен Дау­лет. – Кроме того, для нового удобрения нет такого понятия, как передозировка.

Благодаря своему составу удоб­рение меняет структуру земли. Почва начинает оздоравливаться и дышать. Содержание гумуса в ней увеличивается на 0,9% в год. Такого показателя не давала еще ни одна подкормка. Внедрение предлагаемой технологии позволит выращивать зерновые, фрукты и овощи, адаптированные к более ранним срокам созревания на засоленных и деградированных землях Казахстана.

Еще одним большим плюсом нового продукта можно считать довольно низкую себестоимость по сравнению с существующими минеральными удобрениями. По предварительным расчетам, для дальнейшего продвижения продукта и удовлетворения уже появившегося спроса пока необходимо построить установку, способную ежедневно производить по 9–10 «кубов» готового продукта. Причем для изготовления ферментатора необязательно строить спе­циальный завод.

– В настоящее время многие страны стремятся внедрять новые методы обработки сельхоз­угодий, – рассказал Даулет. – К примеру, в течение 5 лет около трети орошаемых земель в Европе обрабатывалось биопрепаратами и органическим удобрениями. Благодаря чему зарубежным аграриям удалось повысить содержание гумуса в почве на 0,5%, урожайность зерновых поднять с 27,5 до 55,3 центнера на круг, а рентабельность – в 2 раза. Вот наглядный пример, доказывающий эффективность применения биотехнологий!

На сегодня к автору проекта уже обратились с коммерческими предложениями из Узбекистана и Финляндии. Но молодой ученый всем сердцем желает, чтобы его инновационный продукт стал отечественным брендом, и искренне надеется, что его поддержат на уровне государства.