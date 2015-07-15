И папа услышит, и мама придет Свежий выпуск 560 Наталья РЫЖКОВА, Темиртау

В главе 3 статьи 12 Закона «О правах ребенка в Респуб­лике Казахстан» говорится, что «каждый ребенок имеет право на уровень жизни и условия, необходимые для полноценного физического, психического, нравственного и духовного развития» и что «государство обеспечивает создание этих условий через систему социальных и экономических мер».

Несколько лет назад конк­ретная ситуация заставила руководство «SOS Детская деревня Темиртау» задуматься о том, как помочь укрепить права детей в семьях, оказавшихся в трудной ситуации. А потом был осуществлен ряд действенных мер.

В «детской деревне» сейчас реализуются два проекта: семейная опека и укрепление семьи и предотвращение со­циального сиротства. По второму проекту поддерживается 250 детей в 118 семьях – неполных, находящихся в тяжелых жизненных ситуациях.

Деревня помогает родителям получить профессию, трудо­устроиться, они могут рассчитывать на поддержку психолога, юриста и других специалистов. При этом на выявление депрессивных семей ориентированы базовые школы, городской центр занятости населения, филиал Красного Полумесяца, многочисленные НПО.

Первый же проект направлен на оказание помощи непосредственно детям. Они на долго­срочной основе проживают в «детской деревне» и получают все, что имеет ребенок в любой обычной семье. Сегодня здесь 15 таких детей.

Сама жизнь показала, что в иных ситуациях ребенку требуется и такая форма помощи, как временная опека, но на сегодня в законодательстве она не предусмотрена. С необходимостью ее внедрения администрация «детской деревни» в Темиртау впервые столкнулась несколько лет назад, когда Балхашский городской совет опеки вышел на директора Валерия Дубровского с просьбой принять на проживание и воспитание троих малолетних детей.

Надзорный орган был озабочен ситуацией, в которую попала семья Никитиных. Валерий Владимирович поехал в Балхаш, чтобы встретиться с мамой, которая, оставшись вдовой, одна поднимала четверых детей.

Поразили безысходность и бедность. Мама, совершенно адекватная, без вредных привычек женщина, не могла найти работу. Старший из четверых ее детей в тот год поступил в колледж. Остальным было от 5 до 13 лет. Мама написала заявление на имя директора «детской деревни», а совет опеки обеспечил направление на временное проживание троих малолетних ребят в Темиртау. У деревни была возможность дать им кров, питание, создать условия для обучения и развития.

Так в одной из семей, где мама-воспитатель – Валентина Иващенко, к четырем детям прибавились еще трое. Кстати, проживание в «детской деревне» не прерывает связи с биологическими родителями, таков принцип этого частного учреждения. И родная мама регулярно приезжала сюда, накопив денег на дорогу. Привозила скромные подарки для всех детей в новой семье, а не только своим.

Рассказывают, что когда самая маленькая Ангелина встретилась с матерью спустя какое-то время, то сильно смутилась: как теперь обращаться к ней в присутствии еще одной мамы – Валентины Михайловны. И Валерий Владимирович разрядил обстановку: «Какая ты богатая, Ангелина, у тебя теперь две мамы – родная и SOS». И мама помогала другой маме в делах на кухне, общалась с детьми, которых забирала к себе на время пребывания в городе.

Дети успешно учились в общеобразовательных, специализированных и дополнительных школах, активно участвовали в жизни деревни, ездили на экскурсии и соревнования в Минск, Москву и Астану. Мама Валя создала детям все условия для развития, пока родная мать становилась на ноги. Но постоянно, когда дети Никитины жили в деревне, прокуратура при проверке указывала на несоответствие законодательства. В Кодексе о браке и семье не указано, что опекун может передавать ребенка в «детскую деревню» краткосрочно. Но ведь когда писался кодекс, таких деревень в стране еще просто не существовало.

А за время пребывания детей в деревне старший сын Никитиной окончил колледж, получил работу и жилье на всех в другом городе. Мама забрала детей, и вместе они отправились строить новую жизнь. Все сложилось хорошо, о чем сообщают сегодня дети в переписке.

А что было бы, не протяни им руку помощи «детская деревня»? «Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, право знать своих родителей, право на их заботу и воспитание, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам» – записано в главе 4 статьи 21 закона РК. Им и руководствуется дирекция «детской деревни». В нынешнем году по ходатайству совета опеки Караганды были приняты другие четверо детей. Они, как и остальные 11, будут жить в краткосрочной семье с временным пребыванием минимум год.

– Такая форма опекунства возвращает воспитанников к родителям. Ведь они не лишены родительских прав и ответственны за судьбу своих детей, – говорит Валерий Дубровский.

В мае текущего года в «детской деревне» состоялось заседание «круглого стола» с участием представителей управления образования, прокуратуры, ювенальной полиции, базовых школ и НПО. Во время обсуждения ими была одобрена форма краткосрочного пребывания детей в «детской деревне» с возвращением их потом родителям. Но такой вид опеки должен быть узаконен на всех уровнях, отмечали участники. И тогда, ого, сколько семей можно будет сберечь!



