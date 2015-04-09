И полезно, и весело 828 Серик АБЛАЕВ

Уникальное шоу пройдет 10 апреля в рамках международного спортивного фестиваля «Молодежь – энергия будущего!» во Дворце спорта им. Б. Шолака. Зрители смогут насладиться воспроизведением мелодий на электрических разрядах и увидеть раскаты молнии. Об этом сообщает пресс-служба акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017», которое выступило партнером организаторов мероприятия.

Фестиваль совместит в себе музыкальные и спортивные выступления. Его цель – привлечь молодежь города к активному образу жизни и показать, что заниматься укреплением собственного здоровья – это не только полезно, но и весело.

Во Дворце спорта будут показаны номера различных спортивных уличных стилей – трикинг, стрит воркаут, скейтбординг, стритбол, футбольный фристайл. Показать свое мастерство приедут лучшие спортивные команды Казахстана, России, Кыргызстана и Украины.

Зрители увидят акробатическое шоу, в котором спортсмены покажут спортивные трюки в воздухе на велосипедах BMX. Также запланированы выступления паралимпийских спортсменов и танцоров с ограниченными возможностями. Они продемонстрируют свои достижения в спортивных дисциплинах и в хорео­графии.

Шоу не ограничится только спортивными номерами, организаторы приготовили и музыкальные выступления. Порадовать зрителей приедут российские рэп-артисты L’One и DJ Pill.One, а также отечественные музыканты – Big Som, G-Had и Drum Attack.