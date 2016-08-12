​И посмотреть, и купить

Ныне престижный конкурс прошел в формате ярмарки. Это значит, что любой желающий мог не просто ознакомиться с выпускаемой в регионе продукцией, но и купить ее по ценам производителей.

А выбор у посетителей выставки был широким. Заявки на конкурс подали 20 субъектов предпринимательства. Это предприятия по производству колбасных, кондитерских и молочных изделий, производители напитков и питьевой воды, куриных яиц, растительного масла, одежды, косметических средств и другой потребительской продукции.

Естественно, широко была представлена особая гордость региона – изделия автомобильной промышленности в виде разных моделей легковых и грузовых машин. А также товары строительного и промышленного назначения.

Выставку посетил аким области Архимед Мухамбетов. Победители регионального этапа будут представлены на республиканском конкурсе-выставке «Лучший товар Казахстана».