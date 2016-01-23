​И право, и обязанность

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Гуляим ТУЛЕШЕВА

Данное решение, однако, вступит в законную силу только в ходе предвыборного съезда партии, проведение которого назначено на 3 февраля.

– Сегодня мы можем официально заявить, что «Ак жол» примет участие в выборах. Это не только наше право, но и прямая обязанность перед людьми, которые доверились партии в отстаивании своих интересов, – отметил Азат Перуашев.

По его словам, центральный и региональные офисы уже реорганизованы в предвыборные штабы и приступили к проведению организационных работ, в числе которых – собрание первичных организаций, выборы делегатов на областные и городские конференции. Там, в свою очередь, изберут делегатов на съезд, который и утвердит предвыборную платформу партии. Кроме того, предстоит определить список доверенных лиц, наблюдателей, инициативных групп, разработать тактику ведения кампании, утвердить дизайн символики.

Что касается содержательной части, то, по мнению Азата Перуашева, за четыре года работы в Мажилисе и маслихатах «Ак жол» не раз поднимал перед Правительством острые вопросы по многим направлениям, а также внес существенный вклад в законотворческую работу, что позволяет партийцам «честно смотреть в глаза своим избирателям».

– В 2011 году, утверждая предвыборную платформу партии, мы обозначили 10 основных направлений. Первое – это независимость и национальные интересы. Речь идет о поддержке и развитии сильной государственности, всемерной защите национальных интересов Казахстана и в целом формирование сильного профессионального государства, – подчеркнул А. Перуашев.

Второе направление – укреп­ление национальной экономики на основе рыночных реформ и поддержки частного бизнеса. В тех сферах, которые не являются монопольными, должны работать только частные предприятия, считает лидер партии. Он также отметил, что «Ак жол» поддерживает решение Президента по проведению второй волны приватизации, чтобы восстановить в экономике конкурентные начала.

Особый акцент Азат Перуашев сделал на борьбе с коррупцией и необходимости вернуть в страну деньги, выведенные в оффшорные зоны нечестным путем. Он привел данные экспертов, согласно которым речь может идти о 140 млрд у. е., принадлежащих казахстанцам.

– За время работы в Парламенте мы многократно направляли депутатские запросы с требованием прояснить, кто является владельцами этих счетов, есть ли среди них госслужащие, руководители гос­предприятий, нацкомпаний, – сказал спикер. – Эти деньги должны работать в Казахстане, приносить прибыль и создавать рабочие места, и мы будем добиваться обнародования данной информации.

Развитие демократических институтов, всемерное укрепление полномочий Парламента, маслихатов, подотчетность государственных служащих обществу акжоловцы возвели в число приоритетных задач. 

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