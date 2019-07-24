И премьера, и юбилей

Своими мыслями о премьере «Бейбарса» поделилась главный режиссер театра Ольга Луцива.

– Это спектакль о любви к Родине, – говорила она. – Когда человек достигает на чужбине высоких результатов, по нему начинают судить о его народе. Так и Бейбарс, став султаном и подняв из руин Египет, стал олицетворением просторных степей и вольной реки Жаик. Мало любить Родину, нужно пронести ее в своем сердце через всю жизнь и быть благодарным за все, что она дала.

Мне нравятся декорации – каменные стены с египетскими иероглифами, они символизируют мощь, которая с равным успехом может тебя как возвеличить, так и раздавить. На их фоне люди кажутся такими маленькими! Это решение нашего художника-постановщика Садыра Ниязакунова.

Спектакль адресован в первую очередь тем, кто покинул родные казахстанские степи, чтобы обрести новую родину. Хотелось бы, чтобы они не забывали землю, взрастившую их. Все мы, независимо от нацио­нальности, выросли с запахом полыни, который не мог забыть султан Бейбарс.

Перед зрителями разворачивается история великого правителя, прошедшего путь от раба до повелителя Египта, роль которого блестяще исполнил Станислав Тавгень. Несмотря на испытания, он сохранил трепетное чувство к родной земле, воспоминания о тепле материнских рук. Сильнейшим потрясением для Бейбарса становятся предательство соратников, интриги и наветы, а самым дорогим подарком – пучок полыни с берегов родной реки Жаик. Трагическая гибель героя воспринимается как своего рода освобождение от оков, возможность идти по широкой степи, заглядывая в глаза матери.

По окончании так понравившейся зрителям премьеры на сцену поднялся директор теат­ра Бейбит Бахтыгереев, который поблагодарил актеров за отличную работу, а зрителей за неизменную поддержку и любовь к театральному искусству.

– Сезон был очень насыщенным, – сказал Бейбит Салаватович. – Мы подарили поклонникам Мельпомены 13 новых постановок и несколько крупных проектов, среди которых сотрудничество со студентами Кокшетауского колледжа культуры им. Акана серэ в рамках Года молодежи, а также турне Тбилисского государственного академического русского театра им. А. Грибоедова.

А до этого в театре состоялось юбилейное мероприятие, посвященное 75-летию «Мәдениет қайраткері», ведущего мастера сцены Виктора Андреевича Крылова. В спектакле «Вальс дож­дя» он блестяще сыграл главную роль Сарафанова, заслужив долгие овации и аплодисменты зрителей, до отказа заполнивших в тот вечер зрительный зал.

Более полувека В. Крылов пос­вятил сцене в театрах Казах­стана и ближнего зарубежья. Им сыграны сотни разных ролей по произведениям М. Ауэзова, А. Островского, А. Чехова,

У. Шекс­пира, А. Пушкина, А. Толс­того, А. Вампилова и других.

Виктор Крылов – настоящий мастер импровизации, он уникален и убедителен во всех жанрах. Яркие образы, созданные им, получили высокую оценку на театральных фестивалях в Нур-Султане, Караганде, Алматы, Павлодаре, Петропавловске, Жезказгане, Санкт-Петербурге, Йошкар-Оле.