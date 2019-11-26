​И превенция, и контроль

Мирлан Мухамбетов, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Актюбинской области

Коррупция негативно воздействует на все сферы общественно-политической и социально-экономической жизни государства и тем самым представляет серьезную угрозу национальной безопасности и стабильности.

В связи с этим Елбасы приняты системные меры по искоренению коррупции в стране. В частности, в нашей республике в первой из стран СНГ принят Закон «О борьбе с коррупцией».

Для республики преодоление коррупции – одно из главных направлений государственной политики. В частности, эта задача определена приоритетной в Стратегии «Казахстан-2050». При этом в государстве создана оптимальная антикоррупционная модель, включающая в себя меры превенции и уголовно-правового воздействия.

Агентство по противодействию коррупции, являясь органом, непосредственно подчиненным Президенту страны, объединяет усилия государства и общества, направленные на снижение уровня коррупции. На сегодня данным ведомством совместно с местными исполнительными органами реализуется антикоррупционная кампания «Регионы, свободные от коррупции», одним из проектов которой является «Ақтөбе – адалдық алаңы».

Этот проектный офис объединяет усилия граждан и государственных структур в противодействии коррупции.

В рамках проекта «Ақтөбе – адалдық алаңы» проведена работа по реализации принципа прозрачности государственных органов путем организации их работы в прозрачных кабинетах, так называемых open space. На сегодня они функционируют во всех акиматах Актюбинской области.

Кроме того, перед институтами государственной власти поставлена важная задача по воплощению в жизнь концепции «слышащего государства», что позволит оперативно реагировать на все запросы граждан и эффективно разрешать возникшие у людей вопросы. В связи с этим около 412 руководителей госорганов и организаций области перевели свои кабинеты на первые этажи.

С учетом стремительного развития информационных технологий в социальных сетях Facebook и Instagram государственные служащие отвечают на вопросы граждан в режиме реального времени, что позволяет тем в оперативном порядке получить консультацию по интересующим их вопросам.

Отдельное внимание уделяется бизнесу и инвестициям, особенно иностранным, так как именно они служат драйвером развития экономики. К слову, в целях повышения доверия к госаппарату, а также защите законных прав и интересов бизнесменов в рамках «Ақтөбе – адалдық алаңы» реализуется проект Protecting Business and Investments, который гарантирует защиту от неправомерных действий государственных органов, а также от административных барьеров. Общая сумма инвестиций, находящихся под антикоррупционной защитой, уже составляет более 4 трлн тенге.

Особое внимание уделяется молодежи как основополагающему звену, определяющему будущее государства, его конкурентоспособность и потенциал на мировой арене. В целях формирования антикоррупционной культуры, основанной на принципах доб­ропорядочности, честности и неподкупного труда, реализуется проект «Саналы ұрпақ». В образовательных учреж­дениях Актюбинской области создан 41 студенческий клуб, куда входят более 24 тыс. студентов. Также функционирует 31 Школа добропорядочности.

Кроме того, при Агентстве по противодействию коррупции функционирует единый сall-center, работающий в круглосуточном режиме. Обратившись сюда, граждане могут получить бесплатную информационно-консультационную поддержку, а также сообщить о фактах коррупционных правонарушений. По ним Антикоррупционной службой принимаются меры оперативного реагирования.

Курс на профилактику коррупционных проявлений не говорит между тем об ослаблении антикоррупционного контроля. Принцип неотвратимости наказания по-прежнему является одним из основополагающих в деятельности Агентства по противодействию коррупции.

За текущий период Антикоррупционной службой Актюбинской области выявлено 105 коррупционных преступлений, к ответственности привлечены 48 лиц. Из них 16 руководителей областного и районного уровня.

Из 105 коррупционных преступлений 50,4% относятся к категории тяжких. Также следует отметить, что за указанный период в среде органов внут­ренних дел зарегистрировано 51 преступление, по которым к уголовной ответственности привлечены 18 лиц. 

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