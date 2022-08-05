И прислушаться не к кому...

Я все никак не могу найти «своего» блогера. Не то чтобы оно мне очень уж надо, но, знаете, иногда хочется зайти в социальную сеть (она у меня одна – для новостей и общения) и кроме просмотра фото друзей почитать кого-то неглупого, разностороннего и яркого. Под последний пункт подпадают многие, на то и покупаешься: человек-эмоция, сториз живые, темы злободневные. Я обычно несколько дней наблюдаю, «принюхиваюсь» к потенциальному кандидату на мое внерабочее внимание. Потом тычешь «подписаться» и... начинаешь медленно разочаровываться.

Вот, к примеру, подписалась я на женщину-гинеколога. Моя землячка, уехавшая за границу, там работающая и живущая. Умная, обаятельная, с подвешенным языком (в хорошем смысле). Залипла на ее истории из роддома, она прак­тикующий акушер. Что ни пост, то слезами обливаешься (истории родов не всегда легкие и с хорошим концом, к сожалению). Писала и правда хорошо: без ошибок (тут я непримирима), очень душевно и без неуместных стеснений. Да и в целом блог ее был интересен: хорошая мать, милый ребенок, многочисленные собаки, с которыми она не просто живет, а дружит и разговаривает.

Но, елки-палки, она оказалась в затяжном декрете, и это наложило серьезный отпечаток на «творчество»: собачки, конечно, очень милы, и ремонт в большом доме тоже по-своему интересен, но не всем и не так долго. Шла-то я за одним – за медицинскими, человеческими историями, а кормить меня стали другим – зреющими помидорками на приусадебном огороде и закупом собачьего корма.

Пришлось мне расстаться и с очень милой многодетной мамой. Признаться, подобные профили вообще не моя тема, как говорится, но помимо очаровательных детишек эту маму-блогера отличали еще и замечательное чувство юмора, и талант художника. Я хохотала в голос от ее скетчей, таких знакомых по собственному декрету, мне очень нравилась непринужденная подача – без агрессии (этим грешат многие раскрутившиеся блогеры) и снобизма. Но и тут любовь продлилась немного – мать семейства засосала реклама. Я понимаю, что блогер – это тоже работа, а деньги за рекламу в блоге – доход, но сториз и посты стала воспринимать с подозрением: неужели подводка к очередной рекламе? В большинстве случаев так и получалось, пропала искренность. В общем, ушла от нее без сожаления.

Окончательно разочаровала меня в «лидерах мнений» известная в прошлом певица. С виду адекватный человек, с четырьмя детьми, вроде бы с адекватной жизненной позицией. И вещала так складно, и картинки красивые, и умело выезжала на ностальгии по юным годам, и своим, и подписчиков. А потом оказалось, что у блогерши особая связь со Вселенной. И ладно бы она сама тихонечко варилась в собственных мыслях по поводу кармических посылов и силы рода. Но дама откровенно призывала отказаться от научно обоснованных методов лечения даже самых тяжелых заболеваний (перелом у сына она лечила медом у какой-то знахарки, а отит у другого сына – маслом в ухо). Рожать детей, по ее мнению, тоже надо вне стен лечебных учреждений, только дома и только без обезболивания, но при этом распевая мантры.

Ну и скажите, зачем мне такие знакомцы? Это я привела лишь малую долю тех, с кем жизнь сталкивает пользователей в соцсетях. Толковых блогеров – единицы, но они зачастую не имеют того успеха, который так легко дается людям, пихающим в массы бесполезную информацию.