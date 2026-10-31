И происходит волшебство

фото Азамата Кусайынова

Вышивка мастерицы совсем не похожа на привычное рукоделие: перед нами настоящая живопись – только вместо кистей и красок художница использует иглу и разноцветные нити. Подойдя поближе, можно увидеть, как один оттенок незаметно переходит в другой, как из крошечных стежков рождаются объем, свет и глубина. Именно поэтому первая часть названия выставки звучит так точно: «Игла рисует».

В руках Гульмиры Садыковой игла действительно становится кистью, а нить – инструментом, с помощью которого можно передать настроение, движение, характер. Художница изображает цветы, животных, восточные и сказочные образы. В сюжетах и мотивах чувствуется уважение к национальным традициям и культуре, ведь вышивка издавна занимала особое место в жизни казахского народа. То, что когда-то было частью повседневного быта и женского рукоделия, сегодня в руках мастера обретает новое звучание и становится произведением искусства.

Особое место в творческой судьбе Гульмиры Садыковой занимает коллекционирование интерьерных кукол.

На выставке куклы – не просто часть экспозиции, они словно выходят из своего маленького мира навстречу зрителю. Кажется, что у каждой из них свой нрав, своя история и даже собственное настроение. Одна словно задумалась, другая собралась на бал, третья привлекает внимание необычным нарядом и выразительной позой. Причем коллекционирование интерьерных кукол – не случайное увлечение, а еще одна возможность соприкоснуться с искусством. Каждая кукла интересна своим образом, формой, характером. Вместе они складываются в коллекцию, по которой можно проследить разные художественные вкусы и культурные традиции.

Отметим, что работы Гульмиры Садыковой представлялись на крупных международных площадках. В 2022 году художница приняла участие во Всемирной выставке EXPO 2020 Dubai.