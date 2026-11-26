В городе Уштобе области Жетысу восстанавливают старый мукомольный комбинат, который не работал более десяти лет. На его территории планируется создать многопрофильный агропромышленный комплекс с несколькими производственными направлениями.

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Проект реализует ТОО «АгроКомплекс Уштобе». Сейчас на предприятии ведутся ремонтно-восстановительные работы, а полностью завершить проект инвесторы намерены в течение двух лет.

В 2027 году предполагается ввести завод по выпуску комбикормов для сельскохозяйственных животных проектной мощностью до 300 тыс. тонн продукции в год.

Следующим направлением станет переработка масличных культур. Здесь планируется производить до 150 тыс. тонн масел и жиров ежегодно. На заключительном этапе, в 2028 году, заработает обновленный мукомольный комплекс, рассчитанный на выработку до 150 тыс. тонн муки в год.

По словам руководителя ТОО «АгроКомплекс Уштобе» Айдара Канатулы, компания планирует наладить выпуск комбикормов, масел и муки, чтобы обеспечить внутренний рынок отечественной продукцией и в перспективе развивать экс­портные поставки. Ожидается, что после выхода на запланированные мощности предприятие обеспечит работой около 300 человек.