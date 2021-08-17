...И прозвенит звонок

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку как в самом мегаполисе, так и в целом по республике, городские власти твердо намерены вернуть учеников за школьные парты. Однако возврат к прежнему формату обучения станет возможным только при строгом соблюдении всех санитарных норм. Еще один весомый аргумент в поддержку офлайн-формата – 100% сотрудников государственных организаций образования в Алматы получили прививку, правда, кроме тех учителей, которым вакцинация по медицинским показателям здоровья противопоказана.

– Мы проводим усиленную работу для того, чтобы дети учились в офлайн-режиме, так как ничто не заменит живого общения учителя с учениками. Сегодня все организации образования являются участниками проекта «Ashyq» и обеспечены необходимым количеством дезинфицирующих средств, а также антисептиками, – сообщила руководитель управления образования города Алматы Ляззат Жылкыбаева. – Особое внимание будет уделено соблюдению санитарных требований. В школах будут осуществляться замер температуры, визуальный осмотр, соблюдаться режим проветривания, кварцевания, питьевой режим, обработка ручек дверей антисептиком, влажная уборка туалетов – каждые 2–3 часа.

Кроме того, будут обеспечены отдельные входы в школу для детей начального, среднего и старшего звена (их будут запускать в школу с разных входов с целью соблюдения социальной дистанции), а внутри здания ученики будут размещены по блокам с указанием разметок в фойе и коридорах.

Ляззат Жылкыбаева также подчеркнула, что в Алматы сохраняются требования к школьной форме для учащихся. Однако они будут не такими строгими, как прежде – ученикам разрешается посещение школы в удобной одеж­де классического стиля.

В этом году День знаний пройдет в формате линейки на открытом воздухе на территории школы только для первоклассников с традиционной церемонией вручения им Әліппе-Букваря. Для учащихся 2–11-х классов в закрепленных кабинетах пройдет классный час.

На сегодня в Алматы к новому учебному году готовы 278 обще­образовательных школ, из них 207 государственных и 71 частная. К 1 сентября ожидается открытие еще 8 частных школ. В этом году за школьные парты сядут свыше 280 тыс. учеников, среди них только первоклассников – 30 тыс.

Кроме того, в городе идет строи­тельство еще 8 государственных школ на 12 600 мест – в Алатауском, Наурызбайском и Турксибском районах.