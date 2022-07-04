И пусть всегда звучит домбра!

Пятнадцать казахстанских художников посвятили свои работы национальному инструменту.

В Атырауском областном музее художественного и декоративно-прикладного искусства им. Ш. Сариева состоялась выставка работ участников республиканского симпозиу­ма «Бабаның көзі, дананың сөзі – домбыра». Как отметил председатель Союза художников Казахстана Умирбек Жубаниязов, подобной темы на симпозиумах ранее не было, тем она и интересна. Участниками мероприятия стали как опытные мастера кисти, так и молодежь.

Работы получились разно­образ­ными. Например, одна из легенд о происхождении домб­ры запечатлена на картине Мэлса Отарова «Мұң бейне».

…Ханская дочка полюбила простого парня. Узнав об этом, разъяренный хан казнил любимого дочери, а Мыстан кемпір забрала родившихся близнецов от матери в степь. Нашла там цветущее дерево и подвесила мальчика с западной стороны, девочку – с южной. Дети погибли, а от их слез высохло и дерево.

Мать младенцев отправилась на их поиски. Прислонившись к мертвому дереву, она вдруг услышала тоскливые звуки. Чтобы узнать, откуда они исходят, женщина залезла на дерево, которое от ее веса сломалось. Несчастная мать увидела, что с двух сторон от ветки к ветке тянутся нити – ішек, которые, покачиваясь на ветру, создают звуки. «Это все, что осталось от моих деток» – поняла она и вырезала из дерева домбру.

Нить с западной стороны была посвободнее, а с южной – погрубее. «Нижняя струна с тонким звуком пусть будет моей дочкой Зарлық, верхняя – қоңыр дауыс – моим сыном Мұңлық» – с этими словами мать начала наигрывать на первой домбре… В своем произ­ведении Мэлс Отаров представил интерпретацию этого сюжета.

На картине уральского художника Нуртая Жардемова из расколотого яйца выбирается казах с домброй. Автор хотел подчеркнуть, насколько связаны казахи с этим инструментом. В каком месте земного шара ни находился бы казах, он всегда сможет быстро научиться играть на домбре, потому что эта способность заложена в его генах. Яйцо в данном случае также символизирует род, его чистоту, а кюи буквально текут рекою, подчеркивая глубину культурного наследия предков.

– Если мы потеряем культуру, то потеряем все. Нужно пропагандировать национальный инструмент, чтобы каждый ребенок мог играть на домбре, не терял связь со своим родом, – считает Нуртай Жардемов.

Домбра всегда была и у наших батыров, и она тоже могла стать оружием против врага. Ее звуки поднимали дух воинов, слова из песен вели в бой.

– Мой диптих называется «Дүрбелең». На первой картине – два жеребца в схватке, черный и белый. Это борьба добра и зла. На второй – мужчина играет на домбре, у него босые ноги, видно, что он бежал в чем был. В степи сумерки, красная заря заката говорит о тяжелых временах для народа. Но за темными тучами видны светлые тона. Значит, будет рассвет, добро победит, – рассказал о своем произведении мастер из Алматы Сырым Орманбаев.

Для казаха домбра священна. Она всегда была с народом, боролась за независимость, пела о свободе, находилась рядом в моменты скорби и в дни праздников. Это и отразили работы участников симпозиума, их картины останутся в фонде музея.