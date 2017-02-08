​И работа, и квартира

По словам руководителя управления по вопросам молодежной политики Натальи Нефедовой, проблема с социальным жильем недавно обсуждалась на совещании акима области Булата Бакауова с ректорами вузов. В итоге решили, что 10 домов будут строить предприниматели, у которых государство выкупит дома за минимальную сумму. В полученных квартирах выпускники смогут жить 5 лет, оплачивая коммунальные услуги и определенную арендную плату. Восемь домов будут возводиться в Павлодаре и по одному в Аксу и Экибастузе.

Государственная программа «Серпiн» реализуется с 2014 года с целью обучить и трудоустроить молодежь из южных регионов страны в тех областях, где наблюдается дефицит кадров. Таких дипломников в нынешнем году в Павлодарской области 67 человек. Большинство из них, как показал опрос, хотят остаться жить и работать в павлодарском Прииртышье.