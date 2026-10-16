И рисунок оживет

На столах старшей группы ясли-сада «Еркемай» – бумага, карандаши, краски. Малыши с увлечением разукрашивают животных. Преподаватель изобразительного искусства Алла Николаевна Рсалиева наводит на рисунки экран смартфона. Спустя мгновения нарисованная птичка расправляет крылья и улетает. Щенок поднимает голову и весело виляет хвостом. В основе этих маленьких чудес лежат алгоритмы искусственного интеллекта, нейросети, компьютерное «зрение». Такие подходы позволяют сделать занятия для детей еще более интересными, а для педагога – эффективными.

Советский педагог-новатор Василий Сухомлинский писал: «Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев». Со стороны может показаться, что занятия рисованием для детей дошкольного возраста больше похожи на игру. На самом деле это важнейший инструмент всестороннего развития. Рисуя, ребенок не только совершенствует мелкую моторику, осваивает палитру цветов, названия форм, орнаментов и предметов. Он тренирует внимание и память, учится думать, анализировать, фантазировать, соизмерять и сравнивать, при этом естественным образом пополняя свой активный словарный запас. Чтобы удерживать внимание детей, педагоги постоянно вводят в практику новые методы подачи материала.

Проект «Казахский язык через изобразительное искусство. Инновационные методы обучения» Алла Рсалиева разработала в нынешнем году. На освоение графических генераторов, анимационных программ ушло почти три месяца. На областном этапе республиканского конкурса «Государственный язык – символ Независимости», организованного среди работающих в сфере образования представителей различных этносов, свободно владеющих казахским языком, эта работа признана одной из лучших. В конкурсе такого масштаба педагог участвовала впервые.

– Этот конкурс дал мне возможность продемонстрировать, как, используя средства искусственного интеллекта, мы формируем языковую среду, расширяем сферу применения казахского языка на уроках изобразительного искусства, обогащаем лексикон детей терминами искусства и культуры, – говорит педагог.

В селе Лбищенск Акжаикского района казахский давно уже стал языком межнационального общения.

– Мой папа Николай Анатольевич русский по национальности, мама Мария Владимировна – украинка. Они здесь родились и выросли, работали, вышли на пенсию. Казахским владеют на бытовом уровне, – рассказывает Алла Николаевна. – С детства многие казахские слова были в моем обиходе.

Школа тогда в селе была двуязычная, Алла училась в классе с русским языком обучения. Погружение в казахскую культуру для девочки стало возможным благодаря учителю казахского языка и литературы Амангельды Дузгалиевичу Салимову. Увидев в прилежной ученице потенциал, он стал готовить ее к олимпиадам и конкурсам. Так школьница осваивала не только грамматику и орфографию, но и больше узнавала о казахских традициях и обычаях. Овладеть языком, изучая его от урока к уроку, не получится. Для этого нужна постоянная практика. Алла нашла ее в ежедневном общении с друзьями, соседями. Еще в школьные годы в правописании она могла дать фору ребятам из параллельных казахских классов.

После окончания школы девушка получила среднетехничес­кое образование по специальнос­ти «швея и закройщик», затем окончила худграф института искусства и культуры. С дипломом учителя изобразительного искусства и черчения вернулась в родное село. Когда местный парень Рустам Рсалиев сделал предложение руки и сердца, свадьбу сыграли по казахским традициям. Сегодня Рустам и Алла воспитывают сына и двух дочек. В их интернациональной семье гармонично переплетаются казахские, русские, украинские уклады.

С 2017 года Алла Николаевна работает преподавателем изо­бразительного искусства в ДО «Еркемай» с казахским языком воспитания и обучения. Занятия с детьми, оформление групп к праздникам, участие в постановках – все это требует творческого подхода.

– Очень важно, чтобы каждый ребенок был не просто зрителем, но и активным участником представления, – говорит педагог. – Через сюжет сказки дети постигают базовые жизненные ценности, через образы героя – правила поведения в обществе.

В прошлом году команда ясли-сада «Еркемай» стала победителем математического марафона, организованного среди дошкольных организаций района.

– Этот проект был направлен на развитие математического восприятия детей. Вместе с музыкальным руководителем и воспитателем мы подготовили сказку на новый лад с песнями, танцами, шутками-прибаутками о том, как Винни-Пух с Пятачком идут в гости к Кролику.

Быть учителем на селе – не просто профессия, а особый статус, определенная социальная ответственность. Вот и для Аллы Николаевны выступления на различных мероприятиях, праздничных концертах, круглых столах давно стали неотъемлемой частью ее общественной нагрузки. Недавно она зарегистрировалась на участие в республиканском марафоне «Читающая нация», тем самым определив себе цель – прочитать за ближайшие полгода 15 книг на казахском языке.

– Участие в этой общенацио­нальной акции очень важно для меня не только как для педагога и гражданина, – говорит она. – В первую очередь, я хочу тем самым быть примером для наших детей. Ведь воспитание начинает­ся в семье.