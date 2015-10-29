И слово доктора врачует

Те, кто близко знаком с талантливым жамбылским врачом-нефрологом Дуниядаром Абдуллаевым, знают его как человека слова и дела. Почти три десятилетия Дуниядар Мизамович посвятил работе в Таразской городской больнице № 2. По его инициативе в учреждении открыто отделение гемодиализа, которое впоследствии он и возглавил. Не будет преувеличением сказать, что своей высокой репутацией и достижениями отделение обязано именно ему. В лихие 90-е годы многие работники здравоохранения ушли в частный сектор медицины или вовсе попрощались с ней, отдав предпочтение коммерции. Д. Абдуллаев же, несмотря на трудности того периода, сумел сохранить преданность своей профессии. Он один из тех, кто беззаветно верит в истинную медицину – гуманную, бескорыстную и высокопрофессиональную, но при этом не стремится к высоким регалиям и готов всегда прийти на помощь нуждающимся. Его открытость и доброжелательность становятся основанием для новых дружеских знакомств, налаживания деловых отношений и обретения доверия пациентов. В нем сочетаются такие качества, как решительность и уверенность, доброта и искренность, бескорыстие и порядочность. Дуниядар Мизамович нетерпим к ханжеству, обману, мздоимству и безнравственности. Он всегда открыто отстаивает свои высокие моральные ценности, которые ему с детства прививала мать Мажидия. Их он сумел передать своим сыновьям Бахтияру и Эльдару и старается нести в общество. Многие знают Дуниядара Абдуллаева как опытного общественного деятеля. Около 20 лет он возглавлял Жамбылский филиал республиканского турецкого этнокультурного объединения «Ахыска». Лидерские качества, интеллигентность и порядочность помогли ему собрать вокруг себя сильную и сплоченную команду общественников. Вместе они вывели областное объединение в число наиболее активных этнокультурных центров региона. Работа закипела как у представителей старшего поколения, так и в молодежном крыле. Сегодня Дуниядар Абдуллаев носит звание почетного президента областного общества турок, продолжая активно участвовать в жизни диаспоры. В декабре 2004 года за плодотворную работу по сохранению согласия в обществе, заслуги в укреплении мира и дружбы между этносами Дуниядар Мизамович удостоен высокой награды – ордена «Достык» II степени. Его единомышленники уверены, что впереди у него еще много непокоренных высот. Они верят, что Д. Абдуллаев и впредь будет с гордостью нести знамя отечественной медицины, служить стране и народу и быть примером для подражания.
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