И смех, и слезы, и любовь

Коллектив областного русского драмтеатра активно готовится к открытию очередного сезона.

Директор театра Акылдос Тажиев не скрывает, что зрителей ждут приятные сюрпризы и они смогут увидеть на сцене как уже полюбившиеся, так и новые постановки. Это будут и детские сказки, и комедии, и психологические драмы, и современные проекты, а также нестареющая классика.

Но прежде чем говорить о планах на будущее, руководитель театра вспомнил, чем был примечателен для любителей сцены прошлый творческий период. Оглядываясь назад, надо отметить, что многим зрителям запомнились две громкие премьеры, среди которых детская сказка «Жила-была Сыроежка» писателя Валерия Зимина, являющая­ся дебютной заявкой режиссера-постановщика Галины Соколовой, и фантасмагория «Панночка» драматурга Нины Садур, написанная по мотивам мистической повести Николая Гоголя «Вий», которую поставил на сцене столичный режиссер Игорь Седин. Первый спектакль примечателен еще тем, что в нем свою дебютную главную роль сыграла молодая актриса Анна Коломейцева, которая великолепно справилась со своей задачей. Ей удалось создать женственный, нежный образ, в который влюбились как один из персонажей, так и юные зрители. А второй спектакль, в отличие от привычного сюжета, ведет к совсем иному финалу и другой реальности.

Помимо постановок работники театра занимаются различными творческими проектами, реализуемыми совместно с другими организациями либо собственными силами. К примеру, в Доме дружбы состоялось мероприятие, посвященное Дню вывода советских войск из Афганистана «Колокола памяти», к памятным датам организованы литературные чтения, посвященные великим поэтам Сергею Есенину и Александру Пушкину.

– Сегодня мы большое внимание обращаем на работу во Всемирной сети, – сказал Акылдос Тажиев. – В социальных сетях и на YouTube-платформе были запущены циклы видеороликов, среди которых «Несущий свет» к 150-летию со дня рождения Ахмета Байтурсынова, памяти казахского поэта Мукагали Макатаева, к 110-летию со дня рождения Динмухамеда Конаева и другие. Благодаря этому с прошлого года налажено тесное международное сотрудничество с российскими коллегами. Кроме того, поставлены театрализованные представления к Новому году и празднику Наурыз. Совместно с русской общиной «Радонеж» актеры участвовали в праздновании Масленицы. А завершающей нотой прошлого сезона стал III Международный фестиваль детских театральных коллективов им. Камата Касенова, в котором приняли участие 12 коллективов из разных городов Казахстана и Кыргызстана.

По традиции отмечен лучший актер сезона. Им признан Тимур Романюк, сыгравший 180 ролей. А также чествовали самого активного зрителя – ветерана Людмилу Чекалину.

– Если говорить в целом, то 55-й сезон оказался для нас очень насыщенным. Радует, что после долгого затишья из-за эпидемиологических ограничений наконец появилась возможность выезжать, а также принимать коллег из других областей. Во-первых, мы провели малые гастроли по региону. Это, безусловно, хорошее событие, поскольку далеко не всегда сельские жители могут приехать на

просмотр спектаклей в областной центр. Во-вторых, состоялись обменные гастроли с Карагандинским государственным ордена Дружбы народов русским драматическим театром имени Станиславского, а также гастроли в Темиртау. Мы получили массу положительных отзывов, эмоций и впечатлений, зарядились энергией и полны свежих идей, – отметил директор театра.

Как стало известно, в сентябре в Тараз приезжает творческая лаборатория от Центра поддерж­ки русского театра за рубежом. В проекте примут участие три режиссера от Союза театральных деятелей РФ – Оксана Половинкина, Григорий Артамонов и Алексей Золотовицкий. Они будут ставить с местными артистами комедии-миниатюры русских классиков.

А в октябре ожидается визит режиссера-постановщика, сценографа и хореографа из Москвы в рамках совместного проекта с Российским институтом теат­рального искусства. Напомним, в 2021 году экспериментальным детищем этого проекта стал спектакль Александра Островского «Шутники», объединивший цирк, стендап и скоморошьи слезы. Надо сказать, это был новый взгляд на театральное искусство, несколько непривычный для местных ценителей, поэтому, откровенно говоря, не всем он пришелся по душе, но все же многие оценили старания актеров по достоинству.

Также жамбылских зрителей ждут премьеры: психологическая драма «Звезда надежды» и сказка «Спящая красавица», над которыми заняты режиссеры Куандык Касымов и Ольга Избасарова. В нас­тоящее время работа над новыми постановками идет полным ходом, так что совсем скоро актеры смогут порадовать ценителей искусства Мельпомены.