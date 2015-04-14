И снова Бальзаминов Свежий выпуск 683 Валерий ВЕДЕНКО, Костанай

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«Всем давно хотелось классику. Почему нет?» – получил ответ на вопрос о причине выбора именно этой пьесы. Какой-то особой сверхзадачи, воспитательной или иной идео­логизированной цели никто не назвал. Зато знаменитая комедия Островского представляет собой благодатный материал для творчества как постановщика, так и практически всей труппы, и вспомогательных служб. Чем они и воспользовались сполна, создав чрезвычайно красочное и веселое зрелище.

Меня же история о том, как в царской России 200 лет назад мелкий чиновник с помощью свахи искал выгодную невесту, озаботила стойким ощущением совсем свежего дежа вю, то есть уже виденного, но с нашими современниками не в театральных ролях, а в реальной жизни. А жизнь, как известно, нередко преподносит такие сюжеты, до которых никакой сочинитель не додумается. Начали всплывать в голове фрагменты многочис­ленных телепередач типа «Давай поженимся», информация о брачных агентствах, сайтах и т. п. Островскому такое и не снилось…

Наверное, принципиально подобные услуги имеют право на существование, коль не все люди умеют самостоятельно решать свои брачные вопросы. Но, боже мой, во что эти услуги выливаются на деле! Еще могу понять, если бы столь интимные вещи вершились, что называется, при закрытых дверях. А здесь хамовитые свахи бессовестно обсуждают на всю страну достоинства и недостатки потенциальных женихов и невест, подсчитывают их имущество и доходы. Возможно, это просто шоу с подставными героями, то есть творимая ими «сказка» – ложь. Однако в ней, как гласит поговорка, кроется намек. И если, скажем, участница брачного шоу прежде играла на сцене трагедию трепетной бесприданницы, а теперь, заматерев, предстает на передаче в качестве отъявленной сводни, то у нее могут возникнуть проблемы с поклонниками.

Чем не тема для новой «Женитьбы», в которой бичевались бы пороки современного общества?.. Зал же тем временем не негодует, а смеется. Однако, возможно, он правильно делает? Над клоу­нами во все века смеялись.