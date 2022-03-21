Во всех районах Алматы состоятся праздничные мероприятия по случаю Наурыза.

После двухлетнего перерыва в связи с пандемией коронавируса в Алматы в весенние праздничные дни вновь оживет музыкально-театральная жизнь, чему в первую очередь рады сами горожане. С 21 по 23 марта в городе ожидается насыщенная культурно-развлекательная программа.

По информации акима­та города, планируется проведение более 80 мероприятий. Жителей и гос­тей мегаполиса ожидают концерты отечественных артистов, спортивные состязания, теат­ральные пос­тановки и шоу.

Основные мероприятия сос­тоятся сегодня. На улицах Панфилова, Жибек Жолы и Толе-би с 11.00 до 17.00 будут установлены стилизованные юрты, организованы ярмарка ремесленников, Аллея рестораторов, выставки художников и детские зоны.

На пересечении улиц Панфилова и Карасай-батыра с концертной программой выступят студенты Алматинского музыкального колледжа им. П. И. Чайковского, детские творческие коллективы и диджеи, ученики школы Дианы Шараповой и артист цирка Мурат Мутурганов.

На улице Жибек Жолы, известной среди горожан как алматинский Арбат, пройдет концерт в рамках международного детского фестиваля «Бозторгай», состоятся выступления творческой молодежи. Несколько концертов запланированы на площади перед театром традиционного искусства «Алатау».

Главный праздничный концерт ожидается на площади «Астана» в 12.00. Как сообщили в акимате, специально для театрализованного шоу, где зазвучат казахские народные инструменты, была написана этнофольклорная композиция в современной обработке. Всего задействовано более 500 артистов, одновременно на сцене будут выступать свыше ста человек.

– В постановке примут участие Алибек Днишев, Роза Рымбаева, Жамиля Серкебаева, Рухия Байдукенова, Тамара Асар, Парвиз Назаров, Ситора, Дильназ Ахмадиева, Диана Шарапова, Айгуль Елшибаева, Айгуль Косанова, Ерлан Рыскали, Али Окапов, «KeшYou», шоу-балет «Блокбастер», ансамбль домбристов, ансамбль танца «Салтанат», группа «Сарын», струнный квартет Filigram и другие исполнители, – рассказали представители акимата города. – Детский хор «Бозторғай» исполнит песню «Мир во всем мире» на казахском и русском языках, написанную специально к Наурызу.

Для удобства жителей праздничные мероприятия будут организованы в каждом районе города на известных площадках, в концертных залах и скверах.

В городском акимате также отметили, что на время празднований будет принят усиленный режим по обеспечению максимальной безопасности и охране общественного порядка. При необходимости полицейскими будут проводиться досмотры в целях выявления запрещенных предметов. Горожан и гостей Алматы просят отнестись с пониманием к предпринимаемым мерам.

Меж тем, по данным Казгидромета, в городе в праздничные дни ожидаются сильные осадки. Поэтому не стоит забывать, что в выходные можно посетить театры и музеи, где также готовы к встрече гостей.

Так, Государственный музей искусств им. А. Кастеева ежегодно проводит праздничное мероприятие «Ұлыстың рухы». Проект включает комплекс культурно-развлекательных и художественно-поз­навательных, тематических прог­рамм, рассчитанных на аудиторию разных возрастов. 22 и 23 марта в музее можно будет поучаствовать в мастер-классах по валянию войлока, национальному плетению, изготовлению изделий из глины, ярмарке мастеров и в праздничной концертной программе.

В алматинском театре «Жас Сахна» – премьера постановки Ивана Стависского «Шамхат», созданной по мотивам «Глиняной книги» Олжаса Сулейменова к 85-летию мастера слова. Это философская история о скифах, о любви и защите родной земли.