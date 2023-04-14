И снова ничья

Столица Казахстана по праву в эти дни является еще и столицей мировых шахмат. Весь мир с замиранием наблюдает за схваткой выступающего под флагом Меж­дународной федерации шахмат (ФИДЕ) россиянина Яна Непомнящего с китайцем Дин Лижэнем за звание чемпиона мира 2023 года. После победы во второй партии Непомнящего, который к тому же играл черными фигурами (считается, что играющий белыми имеет небольшое преимущество), кто-то уже решил, что Лижэнь теряется и скоро совсем может упустить инициативу, но это далеко не так.

Напомним, что Дин, играя черными фигурами, в первый же день свел поединок вничью, то же самое он сделал (вновь играя черными) и в третьей партии. Причем, этот поединок начался с неплохих ходов Яна, который по ходу игры имел небольшое преимущество, но в этот раз китайский гроссмейстер успешно отразил все атаки россиянина и соперники согласились на ничью на 30-м ходу.

После третьей партии счет матча стал 2:1 в пользу Непомнящего. Согласно регламенту, матч за звание чемпиона мира будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведен тай-брейк из четырех партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий так прокомментировал ничейный результат третьей партии:

– Выходной (спортсмены играют два дня подряд, а потом на один день берут краткий отдых. – Прим. ред.) провел обычно: отдыхал, готовился, потом еще отдыхал и еще готовился, гулял. На самом деле, в выходные дни ничего особенного не происходит. Что касается игры, то ферзевый гамбит – это очень крепкий дебют. Ты не достигнешь многого, но это наиболее популярный дебют, в котором сложно нарушить равенство, если стороны делают более-менее разумные ходы. Как итог – вышла ничья, – отметил он на пресс-конференции.

– Я не ожидал от Яна хода d4, особенно в этой партии. Он часто его играет, но это не главное его оружие. Не могу сказать, что мой игровой перерыв, связанный с ковидом, имел только негативные последствия. Были и некоторые позитивные эффекты. Чтобы оценить, давайте посмотрим, что будет дальше. Друзья помогли мне справиться с некоторыми эмоциональными проблемами, и сегодня я чувствовал себя более комфортно (отметим, что Дин в первые дни серьезно нервничал и часто удалялся в комнату отдыха. – Прим. ред.). Я думал, что проблемы серьезнее, что мне нужен доктор, но все оказалось не так страшно. Это было связано с волнением перед матчем. Я чувствую себя все лучше. Вы видите, что я все больше времени провожу у стола, а не прячусь в комнате отдыха, – в свою очередь отметил Лижэнь.

Помимо главного мирового матча, казахстанским любителям шахмат предстоит увидеть еще несколько событий, которые также пройдут в Астане. Так, мы уже сообщали о том, что совсем скоро состоится поединок между женскими сборными Казахстана и мира. Сборную планеты за собой поведет лидер мирового рейтинга, гроссмейстер, четырехкратная чемпионка мира по шахматам среди женщин Хоу Ифань из Китая, компанию которой составят грузинка Нана Дзагнидзе, представительницы Индии Харика Дронавалли и Савита Шри Би, азербайджанка Гюнай Мамедзаде, болгарка Нургюль Салимова, венгерка Зсока Гаал и узбечка Афруза Хамдамова. Цвета сборной Казахстана будут защищать Жансая Абдумалик, Динара Садуакасова, Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова, Лия Курмангалиева, Ксения Балабаева, Алуа Нурманова и Зарина Нургалиева. 17–18 апреля команды сыграют в турнире по рапиду, а 19 апреля – по блицу.

В это же время появилась еще одна прекрасная новость для всех юных шахматистов Казахстана. В рамках планетарного первенства с 19 по 26 апреля в столице пройдет первый в истории республики шахматный фестиваль международного уровня Satty Zhuldyz. Программа фестиваля порадует своим разнообразием. Здесь будет все: топовый турнир между 12-ю гениальными звездными гроссмейстерами; два детских турнира за Кубок Бибисары Асаубаевой; шахматный аквагрим; суперпризы для каж­дой девочки-шахматистки в каждой возрастной категории 6⁄8⁄10⁄12⁄14⁄16⁄18 лет; много детских мероприятий; фотосессия с шахматными звездами и автографы, а также персональная выставка картин Бибисары (для тех, кто не знал, – Асаубаева очень хорошо пишет картины).

Хотелось бы немного остановиться на Кубке Бибисары Асаубаевой – двухкратной чемпионки мира по блицу среди женщин. Розыгрыш Кубка будет состоять из двух турниров среди девочек до 10 лет и девушек до 20 лет с общим призовым фондом в 20 000 000 тенге. Это, пожалуй, самый крупный призовой фонд в истории отечественных детских турниров. Особый интерес представляет и то, что турниры пройдут в формате двоеборья: рапид + блиц-турниры, где по итогу будут суммироваться очки. Это отличный шанс для юных шахматистов показать свой класс и набраться опыта. Кстати, 23 апреля состоится и звездный мастер-класс от топовых гроссмейстеров, которые дадут детям сеанс одновременной игры на 120 досках.