И снова о любви

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Андрей Кратенко

Новая постановка бессмертной истории о Баян-сулу и Козы-Корпеше готовится в Русском драматическом театре им. Н. Погодина в Петропавловске.

Существует много литературных вариантов знаменитого казахского эпоса, еще больше – театральных. Спектакль по пьесе Габита Мусрепова уже ставился здесь, причем дважды. 120-летие выдающегося писателя ознаменует новое прочтение классического сюжета. Каким оно будет? В этом тоже есть интрига премьеры, назначенной на 25 ноября.

На страничке театра в соцсетях уже появились фотографии рабочих моментов, репетиций. Занятые в постановке артисты уверенно заявляют, что спектакль, озаренный светом влюб­ленных сердец, не разочарует публику.

– В 1963 году большим событием в культурной жизни города была постановка по пьесе Мус­репова «Козы-Корпеш и Баян-сулу», – говорит пресс-секретарь театра Павел Ращупкин. – Спектакль прошел свыше ста раз! В нем принимали участие многие прославленные артисты. Причем народная артистка Казахской ССР Шолпан Джандарбекова играла в спектакле на родном языке. Такое было впервые для русскоговорящей труппы!

В октябре 2002 года, когда отмечалось 100-летие Габита Мусрепова, петропавловские «Баян-сулу и Козы-Корпеш» вместе с режиссером Азербайжаном Мамбетовым получили Гран-при Х республиканского фестиваля театров, прошедшего в Петропавловске. Великолепный спектакль и сейчас помнят театралы.

К 120-летию Габита Мусрепова погодинский театр подготовил новую постановку «Козы-Корпеш и Баян-сулу». Режиссером является Баатр Колаев, заслуженный деятель искусств Калмыкии. Он окончил актерский и режиссерский (курс Марка Захарова) факультеты Российской академии теат­рального искусства.

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