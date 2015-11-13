​И снова о правильном питании

Вновь обратить внимание на эту проблему решили сотрудники Казахской академии питания во главе с ее президентом академиком Торегельды Шармановым, а также представители Академии профилактической медицины и Национального центра здорового питания.

– По данным Всемирной организации здравоохранения, среди неинфекционных заболеваний (НИЗ) на долю основных четырех групп заболеваний, таких как сердечно-сосудистые, онкологические, хронические респираторные и сахарный диабет, в мире приходится более четырех пятых случаев смерти, – отметил на пресс-конференции в Астане Торегельды Шарманов. – Основной причиной возникновения неинфекционных заболеваний является неправильное питание, а ожирение служит своеобразными воротами для развития НИЗ.

Как показывают исследования, уровень информированности населения о здоровом питании и его принципах можно охарактеризовать как средний, а в целом пищевой рацион и пищевое поведение – неудовлетворительным. И вот цифры, подтверждающие эти выводы: только 59,4% респондентов употребляют овощи и фрукты каждый день, 25% регулярно едят продукты, содержащие трансжиры и только 26,4% опрошенных ежедневно имеют в рационе нерафинированное растительное масло, являющее­ся ценным источником незаменимых ненасыщенных жирных кислот. И этот перечень можно продолжать.

По мнению специалистов, население Казахстана должно знать все о здоровом питании, формируя правильное к нему отношение уже с детских лет. Наряду с лекциями в стране проводятся профилактические кампании в социальных сетях. Своеобразную борьбу с фастфудом – антагонистом правильного питания проводят в КАП, разрабатывая отечественные полезные продукты, к примеру, на основе кумыса – кондитерские изделия без содержания сахара, молочное детские продукты, в том числе мороженое.

Также академия в сотрудничестве с другими профильными учреждениями разработала Нацио­нальный межсекторальный план мероприятий по предупреждению и контролю НИЗ для включения в проект Госпрограммы развития здравоохранения на ­2016–2020 годы «Денсаулык».