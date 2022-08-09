И снова онлайн-режим

В шести школах региона срывается график проведения ремонтных работ.

В частности, выявлены факты некачественного строительства, невыполнения подрядчиками обязательств, принятых по договорам. Есть вероятность, что в новом учебном году дети будут вынуждены заниматься в онлайн-режиме. А это может негативно сказаться на качестве учебного процесса, сообщила пресс-служба акимата Алматинской области.

К слову, в сфере образования области уже ощущается упадок: в республиканском рейтинге 100 лучших олимпийских школ 2020–2021 года регион представлен лишь одним учебным заведением – лицеем «Білім-Инновация» города Есика, занимающим 73-е место по стране. Мало кто из местных школьников участвует в тематических конкурсах и олимпиадах. В то же время Алматинская область лидирует в республике по количеству трехсменных школ.

В адрес управления образования поступают многочисленные жалобы от местных жителей. Поводом для нареканий служат снижение успеваемости, необоснованные сборы денег на нужды школ. Так, родителей учеников просили сдать средства на ремонт школ в селах Бесагаш и Кырбалтабай. А в Енбекшиказахском районе сразу несколько учителей пожаловались на открытие платных курсов английского языка, на которых педагогов принуждали заниматься в приказном порядке.

По фактам выявленных нарушений проводятся служебные расследования. В некоторых случаях виновные уже получили наказание, информирует пресс-служба акимата области.